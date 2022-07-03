اصنعي الكاتشب البيتي بقوام رائع وطعم أحلى من الجاهز وبمكونات بسيطة جدًا

الكاتشب البيتي ، من أفضل الأطعمة التي تقدم بجانب العديد من الأكلات من أشهرها البطاطس بمختلف أنواعها مثل البطاطس المحمرة أو الشيبسي ويقدم بجانب العديد من أنواع السندويتشات، يدخل في عمل العديد من الوصفات والأكلات كما أنه يستخدم لعمل أنواع مختلف من الصوص، يعتبر من أكثر الأشياء المحببة لدي الأطفال، دائمًا يتم شرائه جاهزًا، ولكن من خلال مكونات بسيطة جدًا متوفرة داخل كل منزل وبطريقة سهلة جدًا يتم تحضيره بالمنزل، كما أنه يمكننا عمله بكمية كبيرة وبطريقة مضمونة والاحتفاظ به داخل الثلاجة لفترة طويلة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أبسط وأسهل طريقة لعمل الكاتشب البيتي بخطوات سهلة وسريعة.

مكونات عمل الكاتشب البيتي

يتم تحضير الكاتشب من خلال مكونات بسيطة جداً وهي كما يلي:ـ

كيلو ونصف من الطماطم.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة الثوم.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة البصل.

عود قرنفل.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من الخل

ربع ملعقة صغيرة من النشا مذابة في ملعقة من الماء.

طريقة التحضير

يتم تحضير الكاتشب البيتي بخطوات سهلة وسريعة هي كما يلي:ـ

نقوم بغسل الطماطم جيداً ثم تقطع مكعبات ثم تخلط في الخلاط الكهربائي، حتي تصبح بقوام ناعم جداً( عصير طماطم). ثم نقوم بتصفية الخليط باستخدام مصفى سلك، حتي نتخلص من أي شوائب أو قشور من الطماطم. نضع الخليط داخل وعاء ثم يوضع على نار عالية حتي يغلي، ثم نخفض النار على درجة حرارة متوسطة حتي يسبك ويصبح ثقيلاً(معجون طماطم) مع مراعاة التقليب من حين لآخر. نضيف إلي الخليط الملح ثم نضيف الفلفل الأسود وبودرة البصل وبورة الثوم وعود من القرنفل ثم نقلب المكونات. ثم نقوم بإضافة نصف كوب من السكر ونقلب المكونات جيدًا، ثم نضيف الخل ونقلب المكونات. يعد ذلك نقوم بإذابة النشا في ملعقة من الماء ثم نضيف خليط النشا إلي الطماطم ويترك حتي يغلى ويتبخر الماء تماماً. ثم يرفع من على النار ويترك حتي يبرد تمامًا.

طريقة حفظ الكاتشب بالمنزل