نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تتبيلة رائعة لتحضير السمك المقلي المقرمش مثل المطاعم طريقة القلي الصحيحة لكي يصبح مقرمش في المقال التالي

تتبيلة السمك المقلي من أكثر الأكلات التي تحتوي على قيم غذائية كبيرة جدًا ومفيدة للجسم هي الأسماك وهذا لأنها تحتوي على بروتينات و فيتامينات كثيرة جدًا، ومن أشهر الوصفات للسمك هو السمك المشوي ولكن هذه الطريقة غير محببة كثيرا عند الكثيرين وبالأخص الأطفال والشباب، ولذلك تفضل الأمهات تحضيره بطرق أخرى مثل السمك السنجاري و السمك المقلي، وسنقدم لكم من خلال هذا المقال تتبيلة رائعة ومميزة جداً لعمل السمك المقلى مثل المطاعم، والطريقة الصحيحة لقلي السمك لكي يصبح مقرمش من الخارج وطري من الداخل. مقادير تحضير السمك المقلي المقرمش 6 سمكات بلطي مفتوح من الظهر (ما يعادل كيلو ونصف)

8 فصوص ثوم.

حبة فلفل رومي او حار

1/2 ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة كبيرة خل.

ربع ملعقة كزبرة جافة مطحونة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

ربع كوب عصير ليمون.

2 ملعقة كبيرة زيت. التغليف 2 كوب دقيق.

ملعقة كبيرة نشا.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ثوم بودر.

كمون. طريقة تحضير السمك المقلي المقرمش نأتي بالسمك ونقوم بتنظيفه جيداً بالماء والملح والليمون من الداخل والخارج.

بعد ذلك نقوم بوضع السمك في وعاء كبير مملوء بالماء وعليه رشه من الملح ملعقة صغيرة سكر، هذا المحلول سيجعل طعم السمك رائع.

ثم نأتي بالكبة او المدقة كبير نضع الفلفل والثوم ونقوم بدق الفلفل مع الثوم حتى يصبح قوامهم ناعم ومفروم.

نضيف على الثوم عصير الليمون والملح والفلفل الأسود والكمون والكزبرة ونقلبهم مع بعضهم جيدًا حتى يمتزجا.

ثم نضع الخل وملعقتين من الزيت نخلط التتبيلة جيدًا حتى يمتزجا

بعد ذلك نقوم بتصفية السمك من المحلول ونقوم بتوزيع التتبيلة عليه من الداخل والخارج.

نضع السمك المتبل في طبق كبير ويغطى ويترك لمدة ساعة على الأقل.

بعد ذلك نأتي بطبق ونقوم بوضع الدقيق والنشا والملح والثوم البودر والكمون ونقلبهم مع بعضهم جيدًا.

نقلب السمك في الدقيق من جميع الجوانب، ثم نقوم برش القليل من الماء بواسطة البخاخ او باليد على السمك ثم نقلبه في الدقيق مرة أخرى.

نضع طاسة على النار وبها زيت غزير وعندما يسخن نقوم بوضع السمك ونتركه حتى يتحمر من جميع الجوانب ويأخذ اللون الذهبي.

يصفي علي شبكه لكي لا يطري السمك من الزيت العالق به.

ثم نقوم برش الكمون على وجه السمك القلي ورشة من البقدونس ويقدم مع الأرز والسلطة وبالصحة والهنا. عمر شويل - جدة تتبيلة رائعة لتحضير السمك المقلي المقرمش مثل المطاعم طريقة القلي الصحيحة لكي يصبح مقرمش - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تتبيلة رائعة لتحضير السمك المقلي المقرمش مثل المطاعم طريقة القلي الصحيحة لكي يصبح مقرمش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.