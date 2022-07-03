نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرفي على كيفية عمل السينابون بالجبنة والزعتر فى البيت بعجينة هشة جداً في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد السينابون من المعجنات الهشة اللذيذة، والتى اعتاد تقديمها كنوع من الحلوى بحشواته الحلوة من السكر والقرفة والشكولاته وغيرها من الحشوات، وكذلك تم تقديمها بحشوات حادقة من الأجبان أو غيرها من الحشوات، وهو من الأنواع التى تقدم على وجبة الإفطار أو العشاء كنوع خفيف ومغذي فى نفس الوقت، لذلك تبحث الكثير من الأمهات عن الطرق السليمة لعمله فى المنزل ويكون بعجينة هشة وجميلة، لذا سوف نتعرف سوياً متابعينا الأعزاء من خلال موقع ثقفني على مقادير وطريقة تحضير السينابون بالجبنة والزعتر بالتفصيل.

مقادير السينابون بالجبنة والزعتر

يحتوي السينابون بالجبنة والزعتر على بعض المكونات البسيطة والمتوفرة بالمنزل ولا تحتاج الى تكاليف كثيرة وهى كالتالي:

للعجينة

أربع أكواب ونصف من الدقيق.

ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

أربعة حبة من البيض.

ملعقتين كبار من السكر.

نصف كوب من الزبدة.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

رشة من الملح.

كوب من اللبن الدافئ.

للحشوة

ملعقتين كبار من الجبنة.

ملعقتين كبار من الزعتر.

للتزيين

زيت زيتون.

زعتر.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل السينابون بالجبنة والزعتر من أسهل الطرق التى يمكنك تجربتها وتعطيكي نتائج مبهرة وهى كمايلي:

فى وعاء العجان الكهربائي نقوم بوضع الدقيق بعد نخله جيداً ونضيف عليه رشة الملح واللبن البودرة والخميرة ونخلطهم مع بعض كويس على سرعة متوسطة. ثم نضيف عليهم الزبدة مع الإستمرار فى العجن مع تزويد السرعة حتى يتجانس الخليط مع بعضه كويس. بعد ذلك نبدأ بإضافة البيض بالتدريج مع الإستمرار فى العجن. ثم نضيف عليهم اللبن السائل الدافئ ونعجن حتى تتكون لدينا عجينة ناعمة وملساء. نقوم بتكويرها على شكل كرة ثم نضعها فى وعاء عميق ونغطيها بكيس من البلاستيك أو فوطة نظيفة ونتركها فى مكان دافئ لمدة نصف ساعة حتى يختمر ويتضاعف حجمه. ثم نقوم بفدرها على سطح املس ومرشوش بالدقيق حتى تصبح بشكل بيضاوي بسمك ١ سم تقريباً. بعد ذلك نقوم بفرد الجبنة على ثلث مساحة العجين ويوزع الزعتر على الجزء الباقى. ثم نقوم بلف العجين بالراحة على شكل رول ويصبح أسطواني الشكل. بعد ذلك نقوم بتقطيع العجين الى قطع متساوية فى الحجم بواسطة سكين حادة. نرص القطع فى صاج مرشوش بقليل من الدقيق بحيث تكون الحشوة باينة. نتركها فى مكان دافئ حتى تختمر مرة أخرى لمدة ١٥ دقيقة. ندخلها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ٢٠٠ لمدة ٣٥ دقيقة حتى تنضج تماماً. نخرجها من الفرن ثم ندهنها بخليط الزعتر وزيت الزيتون ونتركها حتى تبرد قليلا ثم نضعها فى طبق التقديم وتقدم وبالف هنا وشفا.

فوائد الخميرة

هناك العديد من الفوائد الصحية للخميرة والتى سوف نتعرف عليها فيمايلي:

تمد الجسم بالطاقة لأنها تحتوى على فيتامين ب ١٢ الذي يمد الجسم بالقوة والنشاط. تعمل على تقوية جهاز المناعة وتعالج الالتهابات التى تحدث نتيجة الإصابة البكتيرية. تساهم فى علاج حالات الإسهال. تعمل على تقوية الأظافر وتجعلها أكثر صحة.

فوائد الزبدة

هناك بعض الفوائد الصحية الزبدة سوف نتعرف على بعضها فى هذا المقال وهى كالتالي:

تكافح مرض السرطان باحتوائها على اللينوليك. تحتوي على مجموعة من الأحماض الأمينية الجيدة. تساهم فى دعم الجهاز الهضمي وتسهيل عملية الهضم لاحتوائها على حمض البوتيرات. تعمل على رفع الكولسترول الجيد فى جسم الإنسان. تحمي الهيكل العظمي وتساعد فى الوقاية من هشاشة العظام.

فوائد اللبن

للحليب فوائد كثيرة للجسم ولابد من تناوله يوميا فى الصباح أو المساء وإليكم بعض هذه الفوائد فيمايلي:

يساعد فى تعزيز القدرة على النوم والاسترخاء. يعمل على تعديل المزاج خلص من الاضطرابات النفسية والاكتئاب. يساعد على تقوية صحة العظام لأنه غنى والكالسيوم والبوتاسيوم والفسفور ويقى من هشاشة العظام. يعمل على تقوية المناعة وحماية خلايا الجسم. يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان.

فوائد الزعتر للجسم

يحتوي الزعتر على الكثير من الفوائد للجسم سنذكر بعضها فى هذا المقال وهى كالتالي: