نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل حلوي الطابع الجزائرية اللذيذة للأعياد والمناسبات فى المنزل بكل سهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر حلوي الطابع الجزائرية من من الحلويات المشهورة فى بلاد المغرب العربي، والتى تعد من الحلويات التى تقدم فى الأعياد والمناسبات السعيدة والحفلات، وذلك لأنها تتميز بشكلها وطعمها الجميل فمنها المحشي وبنها بدون حشو لمن يفضلون ذلك، كما انها من الحلويات المفضلة لدى الكبار والصغار لطعمها الشهي اللذيذ، والتى يتم تقديمها بجانب كوب من الشاى أو القهوة وتعد من الحلويات التى لا تأخذ وقت كبير فى تحضيرها، مع ذلك تجد الكثير من السيدات يبحثون عن طرق جيدة لعملها فى المنزل وذلك لضمان جودة مكوناتها وتكون آمنة على افرا د الأسرة، لذا سوف نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير حلوى الطابع الجزائرية بالتفصيل. مكونات حلوي الطابع الجزائرية تتكون حلوي الطابع الجزائرية من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومعظمها موجود بالمنزل وهى كالتالي: كوب من السكر.

٤ حبة من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

١/٢ كوب من النشا.

٢ كيس من البيكنج بودر.

دقيق حسب الحاجة.

بشر ليمونة. للوجه صفار بيض.

شوية لبن.

رشة من القهوة.

سمسم.

سكر. طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل حلوي الطابع الجزائرية سهلة وبسيطة ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي: نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع به السكر والبيض والفانيليا ونخفقهم جيدا بواسطة المضرب الكهربائى. ثم نقوم بإضافة الزيت بالتدريج مع الاستمرار فى الخفق ونضيف عليهم بشر الليمون واللبن البودرة. بعد ذلك نضيف عليهم النشا ونضيف الدقيق عن طريق العجن باليد بالتدريج حتى تتكون متماسكة وطرية ولا تلتصق باليد. نفردها على سطح املس بسمك ١ سم ثم نقطعها بالقطاعات بأشكال مختلفة ونضعها على صاج مدهون وندهن الوجه بخليط من صفار البيض واللبن وشوية من القهوة وهكذا حتى ننتهى من الكمية كلها. ثم نرش عليها السمسم أو السكر ونتركها لمدة ربع ساعة. بعد ذلك ندخلها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ١٩٠ من تحت ثم نحمرها من فوق. نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم نضعها فى أطباق التقديم وتقدم وبالف صحة وعافية. فوائد البيض يحتوي البيض على الكثير من الفوائد للجسم وسنتعرف على بعضها فيمايلي: يعمل على خفض مستوي الالتهاب فى الجسم لاحتوائه على الكثير من المركبات النشطة بيولوجياً. يقلل من الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي. بعد من الوجبات الخفيفة الممتازة فى بناء العضلات. يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعي. يساعد فى زيادة مستويات الطاقة فى الجسم وتنظيم هرمونات الغدة الدرقية. فوائد النشا للجسم هناك العديد من الفوائد الصحية والمفيدة للنشا تتمثل فى بعض الفوائد التى سوف نعرضها عليكم وهى كمايلي : يزود الجسم بالطاقة بسرعة كبيرة. يعد بديل مناسب جداً لدقيق القمح للاشخاص الذين يعانون من حساسية القمح. يتم تعديل خصائصه ليجعله قابل للهضم بشكل كبير. يستخدم فى العديد من الأكلات والحلويات ليعطيها القوام الثقيل. فوائد اللبن البودرة هناك بعض الفوائد لللبن البودرة سنذكر بعضها فيما يلي: يمكن تخزينه لفترة طويلة على عكس اللبن السائل. غير مكلف بالنسبة لمنتجات الألبان الأخرى. يستخدم فى المعجنات وفى أنواع الحلويات المختلفة وفى الطبخ أيضاً. يحتوي على فيتامين ك الذى يحد من تخثر الدم وتجلطه ويساعد فى تنشيط الدورة الدموية. فوائد السمسم هناك العديد من الفوائد الصحية السمسم وسوف نتعرف على بعض هذه الفوائد فى هذا المقال وهى كالتالي: يساعد فى الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي ويقي من الإمساك. يساهم فى خفض ضغط الدم المرتفع وبالتالي يحمي من امراض القلب. يعمل على تقليل الدهون الثلاثية الدم بنسبة قليلة. يحتوى على العديد من مضادات الأكسدة المهمة لصحة الخلايا، ومنع تكون الخلايا السرطانية.

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