وصفة صاروخية لتكثيف وتطويل وإنبات فراغات الشعر بسرعة الصاروخ نمو بدون تقف

تبحث معظم الفتيات والسيدات على طريقة لعلاج مشكلة فراغات الشعر التى تجعل الشعر خفيف جدا، وهذه المشكلة ليست تصيب كبار السن فقط بل تصيب أيضا الفتيات والرجال صغار السن بسبب عوامل وراثية أو كثرة إستخدام صبغات جاهزة تباع فى الأسواق لإحتوائها على مواد كيميائية تسبب فى تساقط الشعر بكثافة ومن الجذور أو إستخدام كريمات وزيوت غير معلومة المصدر، وكثرة إستخدام مجففات ومكواة الشعر التى تسبب فى حرقه وتقصفه وبالتالي يسقط الشعر ويسبب فراغات فى الرأس، وسوف نقدم إليكي طريقة وصفة طبيعية وآمنه الشعر تعمل على تكثيف وملئ فراغات فروة الرأس، وتعطي الشعر اللمعان وتجعله صحى وتخفي الشعر الأبيض، وتزيل القشرة وتغذي خصلات الشعر فيمكن تحضير هذه الوصفة فى البيت التي تتكون من زيت إكليل الجبل وفص واحد من الثوم المفروم وزيت اللوز وجل الصبار والزبادي، والتى تتوفر فى كل منزل بتكلفة تناسب الجميع، وتحضيرها لا يأخذ إلا سوي دقائق قليلة فكل الفتيات تحلم بشعر كثيف وطويل لأنه يعطي لشكل الوجه منظر جميل وجذاب، ومن مميزات هذه الوصفة يمكن وضعها على الشعر الدهني أو الشعر الجاف أو الشعر المقصف.

مكونات خلطة لتكثيف وإنبات فراغات الشعر

خمسة ملاعق كبيرة الحجم من زيت إكليل الجبل

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم المفروم

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت اللوز

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من جل الصبار

ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من الزبادي

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الحليب السائل

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الكركم

طريقة عمل خلطة لتكثيف وإنبات فراغات الشعر