أسرار الحصول على حواجب نجمات السينما العالمية في بيتك بأقل مجهود و أرخص تلكفة و أجمل نتيجة

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عمر شويل - جدة صبغ الحواجب بالحناء، تهتم أي فتاة و إمرأة بجمالها إهتمامآ بالغآ و تهتم بأدق التفاصيل و خاصة عندما يتعلق الأمر بوجهها وتفاصيله فلكل جزأ زينته الخاصة به وزينة الحواجب هي صبغها بالحناء. صبغ الحواجب بالحناء يضفي حيوية و شبابآ للحواجب و يجعل لونها قوي و داكن و الاحناء مادة من خيرات الطبيعة لذلك إستخدامها آمن تمامآ لأن ليس له مضاعفات صحية أو آثار جانبية حتى عندما يتلاشى لون الحناء لا يسبب ذلك ضرر للجلد بأي شكل كان و من أجل ذلك سيدتي نقدم لك هذا المقال عن صبغ الحواجب بالحناء

نصائح قبل إستخدام حناء الحواجب

يجب أن تكون الحواجب تظيفة تمامآ و خالية من الألوان الصناعية قبل الشروع في صبغها بالحناء

قبل أيام قليلة من صبغ الحواجب بالحناء يجب تجنب التعرض لأشعة الشمس أو التقشير الكيميائي

يجب تقشير البشرة قبل الصبغ بيوم لضمان تغلغل الحناء في مسام الجلد

للحصول على أفضل نتائج يجب شراء منتجات الحناء الخاصة بالحواجب الجاهزة و ذلك بسبب صعوبة ضبط درجة اللون المرغوبة بإعداد الحناء يدويآ

طريقة عمل حناء الحواجب

إن الحناء تصبغ الجلد فكيف تصبغ الحواجب؟ . . . إن الحناء تصبغ الجلد تحت شعر الحواجب فتظهر كما لو كانت الحواجب ممتلئة و كثيفة . . وهذه أفضل طريقة تجميل لمن تعاني من سقوط شعر الحواجب أو أو الحواجب خفيفة

خطوات عمل حنة الحواجب

قبل الشروع في صبغ الحواجب بالحناء يجب التأكد من الجلد لا يتحسس من الحناء مثلما يتم التأكد من أن الجلد لا يتحسس من صبغة الشعر الصناعية

بإستخدام قلم تحديد الحواجب إرسمي الشكل المرغوب لكل حاجب و يراعي تطابق رسم الحاجبين لمنع التشوه و الإحراج

تتعدد درجات الحناء المتوفرة لصبغ الحواجب و يجب عليك إختيار اللون المناسب لك من اللون الأشقر و حتى اللون الأسود

من البشرة الفاتحة إلى البشرة المتوسطة إختاري الألوان البني أو العسلي أو الرمادي الداكن

للبشرة الداكنةإختاري اللون البني الغامق أو الرمادي الكثيف

إخلطي الحناء الجاهزة مع الماء الدافىء للحصول على خليط متجانس و إتركي الخليط حتى يتكثف مع مراعاة أن يسيل قوام الحناء لأن ذلك يؤثر على درجة اللون

تأكدي من تنظيف الحاجبين جيدآ

قومي الآن بتوزيع الحناء بشكل متساوي داخل إطار التحديد الذي رسمتيه سابقآ

بعد توزيع الحناء بنجاح يجب مراجعة حدود التحديد و إزالة أي تعديات بأصابع القطن المبلل بالماء

بعد مرور خمس دقائق قومي بمسح الحاجب بقطن مبلل بالماء

بعد مرور عشرون دقيقة قومي بإازالة الحناء لتبقى الضبغة و اللون لمدة تصل إلى شهر و نصف