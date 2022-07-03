حضرى مكرونة المطاعم بالجمبري بصوص الكريمة اللذيذة

تعتبر أطباق المكرونة من أكثر الأطباق التي اتخذت شهرة كبيرة في جميع دول العالم بسبب الطرق المتعددة التي يتم إعداد بها طريقة المكرونة حتى أن الوجبات الرئيسية في المطاعم اليومية هي وجبات المكرونة نظراً لمذاقها اللذيذ، وبعيداً عن الطرق المعهودة إليها إلا أن أفضل الطرق التي يمكن تحضير بها المكرونة هي المكرونة بالجمبري حيث يتم إدخال بعض من الأكلات البحرية في المكرونة مما يجعلها شهية ولذيذة بمذاق لا يقاوم ثم يضاف إليها صوص الكريمة اللذيذ وترتفع ثمن هذه الوجبة في المطاعم نظرا لاحتوائها على الجمبري لذلك ترغب الأفراد في تحضيرها في المنزل بسهولة ونقدم لكم خطوات التحضير عبر هذا المقال.

طريقة تحضير المكرونة بالجمبري

مكونات التحضير:

مقدار 500 جرام من الجمبري المقشر.

ثلاث فصوص ثوم مفروم.

كأس من الحليب.

ملعقتين كبيرتين من الدقيق.

كأس من كريمة الطبخ.

كيس من المكرونة الأقلام.

فلفل رومي.

ثلاث ملاعق كبيرة من الجبن البرميزان.

طريقة التحضير:

اولاً يتم تحضير وعاء مناسب ووضع فيه مقدار من الماء حتى يتم سلق المكرونة وبعد ذلك يتم وضعها في مصفاة بعد السلق. ثانياً يتم تنظيف الجمبري بشكل عميق وغسله بالماء والخل والملح وإزالة الشوائب الزائدة فيه، وبعد ذلك يضاف إليهم الثوم المفروم والملح حتى يتم تتبيل الجمبري. ثالثاً نقوم بإحضار مقلاة متوسطة الحجم ثم نضع فيها الجمبري ويتم تقطيع ثمرة الفلفل إلى شرائح ووضعها مع الجمبري على نار هادئة ويتم تقليب المكونات معاً حيث يعطي الفلفل رائحة لذيذة، ونتركه حتى ينضج الجمبري حيث يتحول إلى اللون الوردي. رابعاً قومي بتحضير وعاء لإعداد الصوص حيث نضع أولاً ملعقتين من الدقيق ثم يضاف إليهم الزيت النباتي ويضاف إليهم كريمة الطبخ والجمبري ثم يتم التقليب لمدة دقيقتين. خامساً يتم وضع المكونات السابقة في طبق واسع ثم نضع عليه الجبن المبشور حتى يسيح ويصبح ذو نكهة شهية، يتم تقديم المكرونة بالجمبري ساخنة وشهية، حتى لا تبرد المكونات ويتم تقديمها بالهناء والشفاء.

ملحوظة:

يمكن استخدام صوص البشاميل بدلاً من كريمة الطبخ في حالة عدم توافر الكريمة.