هاتي جليسوليد وتعالي أقولك أزاي تبيضي بشرتك وجسمك كله وإزالة البقع والتصبغات

كل فتاة تحلم بوجه وجسم أبيض فننصها بإستخدام وصفة كريم جليوسوليد المكونة من النشا والحليب ودقيق الأرز وماء الورد وعصير الليمون فتلك الوصفة رائعة وعند إستخدامها سوف تجدين الفرق عشرة درجات لأن كلها مواد طبيعية وأمنه على البشرة والجسم سواء البشرة الحساسة أو البشرة الدهنية أو البشرة الجافة، وهذه الخلطة تساعد على تفتيح الوجه وتجعله بلون واحد بدون ترك أى بقع داكنة، وتعمل على إزالة التصبغات مثل الكلف النمش، وتزيل كل خلايا الجلد الميت لأن هذه الوصفة تحتوى على أنواع الفيتامينات التى تساعد على التفتيح السريع، ويمكن تحضيرها فى المنزل بتكلفة رخيصة جدا، ولا ننصح إطلاقا بإستخدام أى عبوة بها كريمات مجهولة المصدر أو منتجات تحتوى على مواد كيميائية ترهق وتؤذي الجلد لأنها سوف تعمل على إزالة طبقة من الجلد، وسوف تزيد من الإسمرار، ومن أسباب ظهور الوجه والجسم بلون داكن التعرض للشمس لفترات طويلة، وعدم النظافة الشخصية، وإستخدام ماسكات غير معلومة المصدر فتفتيح الوجه والجسم من الأمور التى تكسب الفتيات والسيدات الثقة فى أنفسهم، وتجعلها سعيدة، وسوف نقدم لكل فتاة ذات بشرة سمراء خلطة كريم جليسوليد الرهيبة، والتى سوف تجعل بشرتها بيضاء مثل الثلج بشكل جذاب.

مكونات خلطة كريم جليوسوليد لتبييض الوجه والجسم

خمسة ملاعق كبيرة من كريم جليسوليد

ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا

إثنين ملعقة صغيرة من الحليب

إثنين ملعقة صغيرة من دقيق الأرز

أربعة ملاعق كبيرة من ماء الورد

ثلاثة ملاعق كبيرة من عصير الليمون

أربعة ملاعق كبيرة من الزبادي

ملعقة واحدة صغيرة من الكركم

إثنين ملعقة صغيرة من القهوة

إثنين ملعقة صغيرة من الخميرة

كمية مناسبة من الماء الدافئ

أربعة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

طريقة عمل خلطة لتبييض الوجه والجسم