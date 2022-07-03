أقوي مقشر طبيعي لتقشير البشرة الدهنية من الدهون وإزالة الجلد الميت من أول أستخدام

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البشرة الدهنية تزعج الكثير من الفتيات والسيدات فهذه المشكلة قد تكون متعلقة بأسباب عوامل الوراثة أو متعلقة بأسباب أخرى يجب أن نتجنبها مثل إستخدام كميات كبيرة من مستحضرات التجميل منها المكياج وخاصة المستحضرات السائلة لأنها تحتوى على كمية زيوت كثيرة، والتعرض لحرارة الجو الساخنة خاصة خلال فى فصل الصيف، وفى أيام الرطوبة فالشباب خلال فترة المراهقة هم أكثر عرضة بأن تصاب البشرة فتكون دهنية، وعندما تكون البشرة دهنية تظهر بعض المشكلات الكثيرة فى الوجه منها ظهور حب الشباب بسبب إنسداد مسام البشرة، وتجعل الجلد لامع بسبب الزيوت المتراكمة عليه فتجعل منظره غير جيد، وسوف نقدم الحل فى هذا المقال وهو ماسك لتقشير البشرة الدهنية والمكونة من مطحون الترمس والنشا ودقيق الشوفان ومطحون اللوز الخشن والزبادي فتلك الوصفة تعمل على تفتيح مسام الوجه فبالتالي لا تسمح بتراكم الحبوب والبثور، وهذا الماسك يساعد الوجه فى التخلص من الجلد الميت فتجدد خلايا البشرة، وأهم شئ يترك هذا الماسك الوجه ناعم وخالي من أي عيوب، ويجعلها بشرة صافية، وهذه الوصفة يمكن تحضيرها فى المنزل بمكونات متوفرة فى بيت، ويمكن الإحتفاظ بها فى عبوة مناسبة. مكونات ماسك لتقشير البشرة الدهنية ثلاثة ملاعق كبيرة من مطحون الترمس

إثنين ملعقة صغيرة من النشا

ثلاثة ملاعق كبيرة من دقيق الشوفان

أربعة ملاعق كبيرة من مطحون اللوز الخشن إثنين ملعقة صغيرة من الزبادي

ملعقة واحدة صغيرة من العسل الأبيض

أربعة ملاعق كبيرة من عصير الليمون

ثلاثة ملاعق كبيرة من ماء الأرز طريقة عمل ماسك لتقشير الوجه أولا نحضر وعاء زجاجي ثم نضع به مطحون الترمس والنشا ودقيق الشوفان ومطحون اللوز الخشن ثم نمزجهم مع بعض.

وبعد ذلك نقوم بإضافة باقى المواد من الزبادي والعسل الأبيض وعصير الليمون وماء الأرز على الخليط الجاف ثم نخلط جميع هذه المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا مزيج متداخل.

وقبل وضع الخلطة لابد من إستخدام غسول للوجه وليكن مثلا ماء الورد حتى ينظف البشرة وإزالة كل الأوساخ مثل الأتربة وغيرها العالقة بالوجه.

وبعد ذلك نقوم بوضع الماسك على البشرة ونوزعه جيدا وبرفق ثم نتركها لمدة خمسة وثلاثون دقيقة حتى تجف تماما.

ثم نقوم بغسل الوجه جيدا بالماء الفاتر حتى نتخلص من آثار الخلطة ثم نقوم بغسله بالماء البارد، ويمكن إستخدام كريم مرطب مناسب للبشرة.

ويكرر وضع هذا الماسك مرة واحدة فى الأسبوع ولمدة شهر، وسوف نلاحظ البشرة خالية من أى دهون بإستخدام هذا الماسك الخطير. عمر شويل - جدة أقوي مقشر طبيعي لتقشير البشرة الدهنية من الدهون وإزالة الجلد الميت من أول أستخدام - ثقفني

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