مكون سحري لتنظيف الممبار بسرعة الصاروخ والتخلص من الزفارة نهائياً

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عمر شويل - جدة مكون سحري لتنظيف الممبار بسرعة، من الأطعمة المفضلة لدي الكثيرون الممبار ويتم إعدادها بكثرة في فترة عيد الأضحى، ولكن يصعب تنظيفة لأنه يحتاج وقت ومجهود لتنظيفة، فتبحث ربات المنزل عن طريقة تنظيف الممبار في المنزل بسهولة، والتخلص من رائحة الزفارة المتواجدة به، من خلال استخدام مكونات بسيطة لتنظيفة وسوف نوضح لكم مكون سحري لتنظيف الممبار بسرعة الصاروخ والتخلص من رائحة الزفارة.

مكون سحري لتنظيف الممبار بسرعة الصاروخ

تنظيف الممبار بكربونات الصوديوم

المكونات

بيكربونات الصوديوم.

ماء.

خل.

ملح.

الليمون.

طريقة التنظيف

قومي بغسل الممبار بالماء ثم قومي بوضعه في وعاء وضعي بيكربونات الصوديوم والخل ثم قومي بإضافة الملح والليمون، اتركي الممبار في الخليط لمدة نصف ساعة، ثم عليك غسل الممبار وإزالة الدهون من خلال استخدام سكينة وإزالة الدهون برفق حتي لا يحدث أي قطع به، ثم عليك تحضيرة بالطريقة المعتادة تحضير الحشو المناسب له، وتسويتة ثم قومي بتحميرة وتقديمة بشكل مميز.

أسهل طريقة لتنظيف الممبار في المنزل بالخطوات

تنظيف الممبار بغطاء زجاجة

كل ما عليك إحضار غطاء زجاجة وتفريغة، ثم قومي بوضع الممبار بداخلة ثم قومي بسحب الممبار، ويتم إزالة الأوساخ والفضلات المتواجدة به، ثم قومي بغسل الممبار ووضعه في الخل والليمون والملح لتنظيفة جيداً والتخلص من رائحة الزفارة لمدة نصف ساعة، ويمكنك بعد ذلك تجهيزه وطبخة.

طريقة تنظيف الممبار بسهولة بدون تعب

كل ما عليك غسل الممبار ثم قومي بوضعة في وعاء، عليك إضافة زجاجة من السفن أب ويمكنك إضافة علية من الزبادي، يترك الممبار في الخليط لمدة ساعة ثم قومي بغسلة، وعليك استخدام السكين للإزالة أي دهون متواجدة، ثم قومي بتحضير حشوة الممبار من الرز والبقدونس والبصل والفلفل الأخضر وتوابل المحشي وطماطم وثوم، قومي بخلط المكونات وإحضار الممبار وحشوة بالخلطة، ثم قومي بوضع المياة على النار ووضع الممبار حتي ينضج بشكل تام، ثم قومي بتصفيته من الماء وتحميرة جيداً حتي يأخذ اللون الذهبي، وقومي بتقديمه للأفراد أسرتك وسينال إعجابهم لتنظيفة بشكل جيد وبطريقة طبخة المميزة والسهلة والتي يمكن لربة المنزل تحضيرها.