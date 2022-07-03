اصنعي بنفسك خلطة البقدونس والنشا الرهيبة لتبييض البشرة بسرعة الصاروخ قبل العيد

خلطة البقدونس والنشا ، من الخلطات الطبيعية التي تعطي نتائجها على البشرة من أول استخدام، ونتائجها رهيبة على البشرة، فهي تعطي للوجه النعومة والنضارة مما يجعل الوجه يبدو أصغر سناً، وتساعد على محاربة التجاعيد وتخفي علامات تقدم العمر نهائياً، وتزيل الخطوط الرفيعة التي تشوه مظهر البشرة، وهى خلطة طبيعية لا مثيل لها، وهى تشتهر بفاعليتها على البشرة حيث تعمل على تبييض البشرة بشكل مبهر مما يجعل الكثير من السيدات يرغبون في تحضيرها بدل من شراء المستحضرات الأخرى التي تباع في الخارج فتسبب بعض المشاكل على البشرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل خلطة البقدونس والنشا الرهيبة لتفتيح البشرة بسرعة الصاروخ قبل العيد بكل سهولة بالمنزل.

مكونات عمل خلطة البقدونس والنشا الرهيبة

تتكون من عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

ملعقتين من البقدونس المفروم.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

نصف ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ملعقة صغيرة من الزبادي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير خلطة البقدونس والنشا الرهيبة لتبييض البشرة قبل العيد بخطوات بسيطة بالمنزل:-

نحضر وعاء صغير ونضع به جميع المكونات ونقلبهم مع بعض جيداً حتى تمتزج تماماً نقوم بغسل الوجه بالماء ثم نقوم بوضع الخلطة بالتساوي ونتركه لمدة ساعة حتى يجف تماماً. ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد سوف تلاحظين أن وجهك أبيض ناصع ومنتعش. نكرر وضع الخلطة على الوجه ثلاث مرات في الأسبوع حتى نعيد للبشرة شبابها ونحصل على نتائج مضمونة.

فوائد خلطة البقدونس والنشا للبشرة

تحتوي الخلطة على عدة فوائد مهمة للبشرة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-