وصفة القهوة لتكثيف الحواجب بسرعة رهيبة ومنحك صبغة طبيعية بديل التاتو، الجدير بالذكر أن القهوة تشتهر كثيراً بقدرتها على تكثيف الحواجب وصبغها أيضاً، ولهذا فهي تدخل في كثير من الوصفات المختلفة الطبيعية التي تساعد كثيراً في زيادة كثافة الحواجب ولونها أيضاً، لأن الحواجب وكثافتها أكثر شئ يبحث عنه السيدات والفتيات الصغار تحديداً فهي التي تساعد في إعطاء الوجه جاذبية، بالإضافة إلى تحديد ملامح الوجه وإبرازها، وهناك الكثير من العوامل التي تضر شعر الحاجبين وتتسبب في تساقطه الذي ينتج عنه فراغات في الحاجبين.

وصفة القهوة لتكثيف الحواجب طبيعياً بدون مستحضرات تجميل



تعمل القهوة علي تكثيف الحواجب وزيادة نمو الشعر حيث تحتوي علي الكافيين الذي يساعد في تحفيز البصيلات.

حتى نحصل على حواجب بشكل طبيعي وليس بها فراغات ملفتة، يجب اتباع الخطوات التالية لنحصل على الطريقة الصحيحة:

المكونات:

مقدار ملعقة قهوة كبيرة.

زيت جوز الهند.

كمية مناسبة من الكاكاو.

أعواد قطنية المخصصة للأذن.

طريقة التحضير والاستخدام:

في البداية نحضر طبق بلاستيك مخصص للوصفات ثم نضع به كافة المكونات بكميات متساوية مع بعضهم في الخليط ونخلطهم جيداً حتى يتكون خليط متجانس. بعد ذلك نضع أعواد القطن في الخليط السابق ونأخذ منه كمية متساوية، ثم نضع الخليط على الحاجب مباشرةً ونفرده جيداً عليه. ثم نترك الخليط على الحاجب لمدة ساعة إلا تلت كحد أدنى. بعد مرور الوقت نقوم بمسح الحاجب بقطعة من القطن. ينصح بتكرار استخدام هذا الماسك بمعدل 3 مرات كل أسبوع للحصول على أفضل نتيجة.

وصفة صبغ الحواجب بالقهوة والعسل والكاكاو

للقهوة تأثير كبير على شعر الحواجب سواء بزيادة كثافته وملء الفراغات في كل من الحاجبين، أو في صبغ شعر الحاجبين بلون قاتم،

ولهذا سوف أقدم لكم وصفة القهوة لتكثيف الحواجب وصبغها بطريقة طبيعية ويمكن استخدام القهوة كما يلي:

المكونات:

مقدار ملعقتين من مسحوق القهوة القاتم.

مقدار ملعقة كبير من زيت جوز الهند الطبيعي المفيد للشعر.

ملعقة واحدة كبيرة من عسل النحل الأبيض الطبيعي.

كمية مناسبة من مسحوق الكاكاو، ويجب أن تكون كمية متساوية مع العسل.

طريقة التحضير والاستخدام: