ماسك الحليب لتبييض البشرة وزيادة نضارتها ويزيل البقع الداكنة في دقائق، يعتبر ماسك الحليب والنشا المضاف له ماء الورد من أقوى الماسكات الناعمة التي تتميز بأن لها ملمس ناعم على البشرة، هذا بجانب أنه ماسك عام أي يمكن استخدامه لكافة أنواع البشرة، مثل: البشرة الدهنية، المختلطة، العادية، ويسمى في مجال التجميل بأنه من ضمن خلطات بياض الثلج التي لها دور كبير في تبييض وتفتيح بشرة الوجه والجسم بشكل عام، وزيادة نضارة البشرة أيضاً عن طريق تعزيز معدل إفراز الزيوت الطبيعية في البشرة الذي يساعد بدوره في التخلص من البقع الداكنة والتصبغات التي تظهر الوجه بأن لونه غير موحد وهذا يتم عند استخدام الماسك بشكل مستمر.

ماسك الحليب لتبييض البشرة ومنحها النضارة والحيوية



كما ذكرنا سابقاً أن ماسك الحليب والنشا وماء الورد من أقوي ماسكات تبييض وتفتيح البشرة من أي تصبغات وبقع موجودة بها، ويتم تحضير هذا الماسك كما يلي:

المكونات:

مقدار ملعقة حليب بودر صغيرة.

ملعقتان صغيرتان نشا.

مقدار نصف ملعقة خميرة فورية صغيرة.

كمية ماء ورد مناسبة.

طريقة التحضير والاستخدام:

نبدأ بوضع جميع المكونات مع بعضها في وعاء عميق ونخلطهم جيداً مع بعض. نستمر في خلط المكونات جيداً حتى نحصل على خليط قوامه كريمي سلس. بعد ذلك نقوم بتنظيف البشرة جيداً وغسلها بغسول الوجه قبل استخدام الماسك. ثم نضع الماسك على الوجه ونفرده جيداً بحركات دائية برفق، وتركه على البشرة حتى يجف. عندما نشعر أن الماسك شد البشرة قليلاً يتم غسل الوجه بماء فاتر ثم تجفيفه بمنشفة قطنية برفق. في النهاية نمرر قطعة ثلج على الوجه بحركات دائرية لغلق مسام الوجه مرة ثانية.

ماسك النشا والقهوة لتبييض البشرة ومكافحة التجاعيد

تتميز القهوة باحتوائها على مضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات التي تعيد حيوية ونضارة البشرة مرة ثانية وتساعد في تبييض الوجه، ويتم تحضيرها كالتالي:

المكونات:

ملعقة نشا بودر كبيرة.

ملعقة قهوة صغيرة.

ملعقة دقيق شوفان صغيرة.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والاستخدام: