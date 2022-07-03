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وصفة لتطويل وتكثيف الشعر بمكون سحري يجعله ينمو بغزارة لن تستغني عنه، هناك دراسات طبية أثبتت أن استخدام ماء الأرز على الشعر يساعد كثيراً في تقليل تشابك الشعر وتعزيز مرونته بشكل كبير، هذا بجانب أن ماء الأرز يحتوي على عنصر إينوزيتول الذي يعد بمثابة كربوهيدرات تساعد في إصلاح مشاكل كثيرة في الشعر التالف، وعند غسل الشعر بماء الأرز يجعل ذلك الشعر صحي أكثر وسهل التحكم به. وصفة ماء الأرز المخمر لتطويل الشعر

يعتبر ماء الأرز من المواد الطبيعية التي تعمل علي تطويل الشعر بشكل سريع وعلاج مشاكل الشعر المختلفة. ولهذا سوف أقدم لكم وصفة لتطويل وتكثيف الشعر بدون مواد كيميائية لشعر مثل الهنود. المكونات مقدار نصف كوب أرز ليس مستوي.

عدد ٣ أكواب ماء. طريقة التحضير والاستخدام نبدأ الخلطة بشطف الأرز جيداً بكوب ماء للتخلص من أي شوائب أو أتربة به. ثم نضع الأرز في وعاء مملوء بالماء، ونترك الأرز في الماء لمدة تتراوح من ربع ساعة إلى نصف ساعة. بعد مرور الوقت نبدأ بعجن الأرز المنقوع برفق، فهذا يساعد كثيراً في ملء الماء بفيتامينات ومعادن الأرز للحصول على غسول الأرز المغذي للشعر وللبشرة أيضاً. بعد ذلك نصفي ماء الأرز جيداً في وعاء جانبي. يتم استخدام ماء الأرز هذه للشعر وللوجه أيضاً، ويمكن تركها لتختمر قليلاً للحصول على أكبر فائدة منها. وصفة ماء الأرز لشطف الشعر يساعد ماء الأرز علي تنظيف فروة الرأس من الزيوت والدهون المسببة للقشرة والتي تعمل علي تساقط الشعر. المكونات مقدار كوب من ماء الأرز.

كوب آخر من الماء.

ملعقة عصير صبار كبيرة ويمكن الاستغناء عنها

عدة قطرات من زيت اللافندر الأساسي الذي يعطي رائحة ذكية لفروة الرأس. طريقة التحضير والاستخدام نضع كافة المكونات مع بعضها في كوب أو زجاجة محكمة الغلق ونرجها جيداً في اتجاه واحد. بعد ذلك نقوم بغسل الشعر قبل وضع ماء الأرز عليه بالشامبو ثم نضع ماء الأرز، مع تدليك فروة الرأس والشعر لها لمدة خمس دقائق. بعد التدليك نشطف الشعر جيداً بماء. ينصح باستخدام هذه الوصفة مرتين كل أسبوع لتغذية وترطيب الشعر. وصفة ماء الأرز لتكثيف الشعر ماء الأرز مكون فعال لتكثيف الشعر وتطويله بشكل سريع لاحتوائه علي النشا الذي يقوم بمساعدة البصيلات علي النمو. المكونات ماء الأرز.

زيت طبيعي.

زيت ناقل مثل: زيت الجوجوبا، أو زيت جوز الهند. طريقة التحضير والاستخدام نخلط كل المكونات السابقة جيداً في وعاء. ثم نضع الخليط على الشعر وفروة الرأس وندلك بحركات دائرية. نترك الخليط على الشعر لمدة ساعتين فقط. في النهاية يتم غسل الشعر جيداً بماء فاتر وشامبو. عمر شويل - جدة وصفة لتطويل وتكثيف الشعر بمكون سحري يجعله ينمو بغزارة لن تستغني عنه - ثقفني

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