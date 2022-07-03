طريقة عمل عجينة الكريب القطنية وحشوها بأشهر الحشوات المحببة للجميع حلو وحادق

يعتبر الكريب من الأكلات اللذيذ، وطريقته سهلة وبسيطة، وللكريب أنواع عديدة سواء كانت كريب حلو أو كريب حادق، متوفر فى كل المطاعم ويحبونه الأطفال والكبار، والكريب حشوته سهلة وبسيطة، وتقدري تجهزيه فى دقائق ومكوناته موجودة فى كل بيت ولا يحتاج وقت ولا جهد ممكن تقدميه فى غداء أو عشاء أو بديل لسندويشات المدرسة والنادي والمصايف، والكريب عبارة عن رقائق رقيقة وطرية جداً يتم تسويتها على نار هادئة بشكل دائري وتحشى بكل أنواع اللحوم والفاكهة مع إضافة بعض أنواع الصوص الحلو أو الحادق حسب نوع الكريب، وإليكم الطريقة.

أولاً طريقة عمل الكريب الحادق

يفضل الكثير تناول الكريب الحادق المحشو بالبسطرمة أو السجق أو اللحوم والدجاج والكثير من الحشوات الأخرى، فيقدم الكريب الحادق كوجبة من الوجبات الأساسية.

مكونات الكريب الحادق

كوب دقيق متعدد الاستخدامات. بيضة دجاج بدرجة حرارة الغرفة. ملعقة كبيرة زيت أو زبدة. ملعقة كبيرة من الخل. ملعقة كبيرة نشا ذرة. رشة ملح. رشة فلفل أسود. كوب من اللبن الدافئ.

حشوات الكريب الحادق

لحمة مفرومة، جبنة موتزريلا، فلفل ألوان، زيتون أسود أو أخضر. فراخ استريبس شرائح، فلفل ألوان، زيتون أسود أو أخضر. بسطرمة، جبنة موتزريلا، فلفل ألوان، زيتون. سجق، جبنة موتزريلا، فلفل ألوان، زيتون.

طريقة تحضير الكريب الحادق