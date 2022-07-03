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عمر شويل - جدة وصفة سريعة لتنعيم الشعر وعلاج أطرافه والتخلص من التقصف بديل الكيراتين، عدد كبير من السيدات يعانين من مشاكل متعلقة بالشعر وأهم هذه المشاكل تساقط الشعر وتجعده وتقصف أطرافه تحديداً، وبحلول فصل الصيف يعاني الشعر كثيراً من مشكلة جفاف الشعر، ولهذا يفضل الكثيرين استخدام مواد مرطبة ومفيدة للبشرة مثل: الجلسرين الذي يعد أحد المواد الطبيعية الهامة للشعر ويعزز نموه وترطيبه بالإضافة إلى معالجة أطرافه الجافة، وهذا دون اللجوء لمنتجات الشعر الكيميائية مثل الكيراتين أو البروتين والذي يؤدي لمشاكل كثيرة للشعر علي المدي الطويل.

وصفة سريعة لتنعيم الشعر والتخلص من مشاكله بمكونات طبيعية فعالة

توجد العديد من الوصفات التي تساعد علي تنعيم الشعر بشكل طبيعي وتكون غير مكلفة حيث نقوم بتحضيرها من مكونات تتوافر في المنزل.

الجلسرين وزيت الخروع لتعزيز نمو الشعر

تعمل هذه الوصفة علي تحفيز نمو الشعر وتنعيمه حيث تحتوي علي أحماض دهنية ومرطبات طبيعية لعلاج مشاكل الشعر.

المكونات

حبة بيض.

ملعقة جلسرين كبيرة.

ملعقتان كبيرتان عسل.

ملعقتان كبيرتان زيت خروع.

ملعقة عصير ليمون صغيرة.

طريقة التحضير والاستخدام

في البداية نقوم بخفق البيض جيدًا بشوكة طعام ثم نتركه جانباً. بعد ذلك نبدأ بتسخين المكونات الأخرى والبيض. ثم نضع الخليط على الشعر وفروة الرأس بشكل متساوي. بعد ذلك نغطي الشعر جيدًا بقبعة استحمام بلاستيكية. بعد مرور نصف ساعة فقط نبدأ بإزالة الخليط من على الشعر بماء فقط وعدم استخدام شامبو.

وصفة الموز وزيت الزيتون لتنعيم الشعر وترطيبه

تقوم هذه الوصفة بتنعيم وترطيب الشعر وهذا لاحتواء الموز علي دهون وزيوت طبيعية تساعد في تمليس خصل الشعر.

المكونات

ملعقة أفوكادو مهروس كبيرة.

ملعقتان كبيرتان موز مهروس.

ملعقة زيت خروع كبيرة.

ملعقة زيت زيتون كبيرة.

ملعقة جلسرين كبيرة.

ملعقتان كبيرتان عسل نحل خام.

طريقة التحضير والاستخدام

أول خطوة نقوم بها بوضع جميع مكونات الخلطة ما عدا الأفوكادو، وأيضاً الموز. ثم نضع المكونات مع بعضها على نار متوسطة لتأخذ حمام بخار. عندما نلاحظ أن الخليط أصبح دافئاً نزيله من على النار نضيف له الأفوكادو، والموز. نضع كل المكونات في وعاء كبير وعميق ونخلط به كافة المكونات جيدًا حتى تصبح متجانسة تماماً. بعد ذلك نأخذ من الخليط ونضع على الشعر بشكل متساوي ونتركه لمدة نصف ساعة. في النهاية نغسل الشعر جيدًا من الخليط بماء وشامبو مناسب.

وصفة البيض لتنعيم الشعر التالف والمتقصف

الشعر التالف أو المتقصف كلياً أو حتى أطرافه من أكثر مشاكل الشعر المزعجة التي يعاني منها كثير من السيدات والفتيات الصغار،

ويمكن التخلص من هذه المشكلة عن طريق استخدام البيض باعتباره أفضل وصفات بروتين للشعر.

المكونات

حبة واحدة بيض.

ملعقة جلسرين كبيرة.

خل تفاح بنسبة بسيطة.

ملعقتان كبيرتان زيت زيتون.

طريقة التحضير والاستخدام