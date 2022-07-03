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عمر شويل - جدة وصفة معجزة لإخفاء تجاعيد الوجه وعلامات الشيخوخة واستعادة شباب بشرتك، تجاعيد البشرة والخطوط الدقيقة التي تظهر على البشرة من أكثر المظاهر التي تظهر على البشرة وتدل على التقدم في العمر عند السيدات، ولكنها تتسبب في حدوث إحراج وظهور البشرة بمظهر غير لائق ومزعج، ولهذا السبب يبحثن عن طرق للتخلص من ظهورها أو إخفاء حدتها قليلاً، ويتم ذلك عن طريق استخدام بعض الوصفات الطبيعية التي تغذي البشرة وتعزز إنتاج الكولاجين بها الذي يؤثر بدوره في نضارة البشرة وشدها وتأخير ظهور التجاعيد.

وصفة الشوفان والحليب لإخفاء تجاعيد الوجه لبشرة أكثر شباب



تعتبر وصفة الشوفان والحليب لتأخير ظهور تجاعيد البشرة من أبرز الوصفات الطبيعية التي لها فاعلية كبيرة في شد البشرة،

حيث نجد أن الشوفان يعطي البشرة نضارة وحيوية بجانب شده للبشرة،

وتحديداً عند وضعه مع كمية حليب لأن الحليب مسئول بشكل رئيسي عن زيادة معدل الكولاجين في البشرة الذي يساعد في الحفاظ على بشرة الوجه،

ولهذا سوف أقدم لكم وصفة معجزة لإخفاء تجاعيد الوجه ويتم تحضير هذا الخليط كما يلي:

المكونات:

ملعقتان شوفان.

مقدار نصف كوب صغير حليب.

ملعقتان كبيرتان زيت زيتون.

طريقة التحضير:

أول خطوة نحضر وعاء ونضع به الحليب مع الشوفان على نار منخفضة حتى يذوب الشوفان ويصبح مثل العجينة. بعد ذلك نضيف له كمية زيت الزيتون ونترك المكونات جميعها على النار لعدة دقائق ونقلبهم من مرة لأخرى. ثم نرفع الخليط من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد قليلاً. بعد ذلك نضع الخليط على البشرة ونفرده جيداً، وننتظر حتى تمتصه البشرة ويجف. في النهاية نغسل البشرة بماء دافئ، ثم بماء بارد مرة ثانية لغلق مسام الوجه.

وصفة الأفوكادو والألوفيرا لإخفاء تجاعيد الوجه وعلامات الشيخوخة

يتميز الأفوكادو بأنه من أفضل الفواكه التي تؤخر ظهور علامات التقدم في العمر المزعجة وهذا بسبب احتوائه على فيتامين هـ، وأحماض أمينيه من شأنها محاربة ظهور التجاعيد، بجانب أن الألوفيرا يحتوي على حمض الماليك الذي يعزز مرونة الجلد، ويتم تحضير هذا الخليط كما يلي:

المكونات:

ثمرة أفوكادو ناضجة مهروسة.

ملعقتان من جل الألوفيرا.

نصف ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستخدام: