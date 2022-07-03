تخلصي تماماً من خشونة القدمين…قولي وداعاً لتشقق القدمين بوصفه النشا والفازلين تعمل على تنعيم وترطيب القدمين

قولي وداعاً لتشقق القدمين بوصفه النشا والفازلين تعمل على تنعيم وترطيب القدمين، يعاني معظم الأشخاص من مشكلات تتعلق بتشقق القدمين، حيث أن التشقق القدمين من الأمور التي تظهر عند النساء والرجال معاً ، وتشقق القدمين ينتج بسبب الكثير من العوامل كجفاف الجلد أو التعرض الدائم للمياه أو بعض المشاكل الجلدية، بالإضافة إلى أنه يؤدي إلى الكثير من الآلام لدى الكثير من الأشخاص المصابين بتشقق القدمين.

قولي وداعاً لتشقق القدمين بوصفه النشا والفازلين

يعتبر الفازلين من أكثر المواد شهرة منذ قديم الزمن لعلاج البشرة وتشققات القدمين، حيث أنه يعمل على إعادة الحياة والحيوية إلى خلايا البشرة، بالإضافة إلى ترطيب البشرة بشكل عميق.

علاج تشقق القدمين بالفازلين والنشا:

ينصح باستخدام هذه الوصفة لعلاج تشقق القدمين

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من النشا.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء عميق به ماء ساخن ثم نقوم بوضع داخله وعاء آخر فارغ.

نقوم بفرغ الفازلين حتى يذوب تماماً ثم نضيف إليه النسا.

بعد أن يبرد المزيج تماماً نقوم بوضع الخليط على مكان التشققات ونقوم بإرتداء الجوارب.

يجب تكرار هذه العملية من مرتين إلى ثلاث في الأسبوع حتى يتم التخلص من تشققات القدمين بشكل كامل.

علاج تشقق القدمين بالفازلين والنشا والليمون:

تعتبر هذه الوصفة فعاله جداً في علاج تشقق القدمين بكل سهوله

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة من عصير الليمون.

ملح خشن.

طريقة التحضير:

نقوم بإحضار وعاء به ماء ساخن ونضع القدمين فيه لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

نقوم بتقشير القدمين باستخدام حجر مخصص للقدمين.

نقوم بوضع النشا والليمون والفازلين في وعاء ونقوم بتحريكهم جيداً.

نقوم بوضع الخليط على قبل النوم على مكان التشققات ونقوم بإرتداء الجوارب.

يتم تكرار العملية من مرتين إلى ثلاث مرات اسبوعياً حتى نحصل على نتيجة مرضية.

أسباب تشقق القدمين