ب2 كوب من الدقيق اصنعي فطائر البطاطس المقلية في المنزل بقوام هش كالقطن

فطائر البطاطس المقلية ، هي من الأكلات اللذيذة التي يمكن عملها في المنزل بكل سهولة فهي بسيطة جداً وغير مكلفة، وهي من الأكلات المصرية اللذيذة التي يعشقها الكثير من الناس وخاصة الأطفال، وهي تعد من الوجبات البسيطة التي تتميز بمذاق لذيذ جداً وشهي وتعد من الوجبات الاقتصادية، وهي من المخبوزات التي يمكن تحضيرها بكل سهولة ببعض المكونات البسيطة، ويمكن حشوة بحشوات أخري مختلفة مثل الجبن واللحم المفروم والفراخ وغيرها، هي من أشهي وألذ أنواع المقبلات الساخنة سيحبها الصغار كثيراً لسهولة تناولها وطعمها المميز، لذا سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل فطائر البطاطس المقلية في المنزل بأسهل الخطوات.

مكونات عمل فطائر البطاطس المقلية

هيا بنا نتعرف من هنا علي مقادير هذه الفطائر الشهية وهي كالتالي:-

للعجينة:-

رشة من الملح.

كوب من الحليب السائل.

2 كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

معلقة صغيرة من بكينج بودر.

للحشو:-

رشة من الملح ورشة من الفلفل الأسود.

بطاطس مهروسة.

شبت مفروم.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من خلال هذه المقالة خطوات تحضير فطائر البطاطس المقلية في المنزل بكل سهولة وهي كالاتي:-

نقوم بوضع اللبن ثم الملح وبكينج بودر ونخلط ثم نضيف الدقيق مع العجن تدريجياً حتي تتكون عجينة طرية غير ملتصقة باليد. ثم نتركها جانباً ترتاح قليلاً ثم نقوم بخلط البطاطس المهروسة مع الشبت والفلفل الأسود والملح. بعد ذلك نأخذ جزء من العجين مثل الكرة ونفرده علي شكل دائرة، ثم نضع الحشو في المنتصف ونقفل العجين. ثم نجهز زيت القلي، ونضع وحدات العجين في الزيت ويراعي وضع الجزء الذي قمنا بإغلاقه لأسفل ونتركها علي جانب لتحمر ونقلبها. بعد ذلك تخرج علي مناشف ورقية كي نتخلص من الزيت الزائد وتقدم بألف صحة وعافية.

نصائح مهمة لنجاح وصفة الفطائر

عليك أتباع بعض النصائح لنجاح الوصفة وهي كما يلي:-

ابدئي بنخل الدقيق جيداً حتي تتأكدي من خلو الخليط من أي كتل أو شوائب.

يمكنك أيضاً استبدال الزبدة بزيت الذرة.

ويمكنك استبدال الماء بالحليب السائل لكي تكون العجينة طرية وهشة.

يجب أن يكون الحليب بدرجة حرارة الغرفة عند العجن.

طريقة عمل فطيرة البطاطس في المنزل

سوف نتعرف علي خطوات تحضير فطيرة البطاطس بكل سهولة وهي كالاتي:-