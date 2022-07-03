طريقة بسيطة وسهلة لعلاج تقصف وتلف الشعر خطوة بخطوة وبدون تكلفة والنتيجة رائعة

هناك العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى حدوث جفاف الشعر وحدوث التقصف والهيشان ومن أهم هذه الأسباب التعرض الدائم لأشعة الشمس والحرارة واستخدام الصبغات أو المواد الغيرصحية للشعر، وهذا بالطبع قد يعطي شكل غير مرغوب فيه لجميع النساء والفتيات ولذلك جئنا لكم اليوم بأهم الوصفات الطبيعية التي قد يكون لها دور فعال في التخلص من مشكلة الهيشان والتقصف وتقوية أطراف الشعر وعلاج، وهي ما سوف نتعرف عليها في هذا المقال.

أهم الوصفات الطبيعية لعلاج تقصف وتلف الشعر

هناك العديد من الوصفات التي تتكون من مواد طبيعية تساعد في تغذية الشعر من جذوره وأطرافه والتخلص بشكل كامل من هذه المشكلة ومن أهم هذه الوصفات ما يلي:

وصفة صفار البيض والماء

صفار البيض من أهم مغذيات الشعر ويتم استخدامه لعلاج الكثير من مشاكل الشعر وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

عدد اثنين من صفار البيض.

ملعقتين كبار من الماء.

طريقة التطبيق على الشعر

في البداية يتم فصل البيض الصفار عن البياض.

يتم إضافة الماء إلى الصفار.

اخلطي المكونات مع بعض جيدًا ويفضل استخدام مضرب حتى يتم الحصول على رغوة كثيفة.

يتم استخدام الخليط على شعر نظيف بالكامل، ويتم توزيع الماسك جيدًا.

اتركي الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

يتم غسل الشعر في النهاية بالماء الفاتر جيدًا.

كرري الوصفة للحصول على أفضل نتائج.

وصفة الزبادي والموز والعسل

هذه الوصفة تحتوي على العديد من الفوائد وذلك قد يرجع لتعدد المكونات المفيدة بداخلها وطريقة الاستخدام كالآتي:

المكونات

اربع ملاعق كبار من الزبادي.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ثمرة واحدة من الموز.

طريقة التحضير