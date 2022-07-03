بسكويت العيد بسكويت النشادر أحلي وألذ بسكويت بقوام هش يذوب بالفم

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عمر شويل - جدة بسكويت النشادر ، هو بسكوت هش رقيق وخفيف وأساسه هي مادة النشادر، وهي مادة تخميرية ذات رائحة قوية وطعم حاد يستخدمه العديد من الأشخاص في تحضير البسكوت، ويعتبر من الحلويات الهشة التي يقبل العديد من الناس علي تناولها وخاصة في الأعياد مثل عيد الفطر وعيد الأضحى، وهو من المخبوزات المرتبطة بعيد الفطر المبارك والتي يفضل تناولها بجانب الشاي أو المشروبات الساخنة، وهو من أجمل الحلويات التي يمكن تناولها في أي وقت علي مدار اليوم، فهو مغذي ومفيد جداً للأطفال لاحتوائه علي الحليب والبيض الغني بالكالسيوم والفيتامينات للازمة لصحة العظام والأسنان، لذا سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل بسكويت النشادر في المنزل بخطوات بسيطة.

مكونات عمل بسكوت النشادر

يتكون بسكويت النشادر من بعض المكونات وهي كالتالي:-

كيلو جرام من الدقيق الأبيض.

ربع كيلو جرام من السمنة.

2 كوب سكر بودرة.

5 بيضات كبيرة.

معلقة كبيرة من النشادر.

5 أكياس من الفانيليا.

نصف كوب من اللبن.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل بسكويت النشادر في المنزل وهى كالتالي:-

نقوم بتحضير اناء نضع فيه السمنة و السكر و الفانيليا والبيض، ثم نقوم بالخفق جيداً بالمضرب الكهربائي او بمضرب اليد حتي يتم خفق المكونات جيداً. الاستمرار بالخفق حتي الذوبان ثم نقوم بإضافة الدقيق والنشادر ونخفق المكونات جيداً حتي تتجانس. ثم نقوم بوضع اللبن مع الاستمرار في الخفق حتى تتماسك العجينة. ثم نقوم بوضع العجينة في كيس حلواني وقومي بتشكيلة العجينة حسب الرغبة او افردي العجينة بالنشابة وقومي بتقطيعه وتشكيلة بالسكينة ويمكن ان يتم تشكيل العجينة الى اصابع طويلة، او يمكن استخدام ماكينة البسكويت لعمل أشكال البسكويت المختلفة. يتم وضع اصابع البسكويت في صينية مدهونة بالقليل من الزيت، وتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. ندخل الصينية في الفرن الساخن على درجة 180 مئوية، وتترك لمدة 30 دقيقة حتى يتم الحصول على اللون الذهبي. نخرج الصينية من الفرن وتترك الى أن تبرد ثم يمكن تقديمة مع كوب من اللبن او الشاي بالهنا والشفا.

نصائح مهمة لنجاح وصفات البسكويت

عليك أتباع بعض النصائح لنجاح الوصفة وهي كما يلي:-

ابدئي بنخل الدقيق جيداً حتي تتأكدي من خلو الخليط من أي كتل أو شوائب.

يمكنك أيضاً استبدال الزبدة بزيت الذرة.

ويمكنك استبدال الماء بالحليب السائل لكي تكون العجينة طرية وهشة.

يجب أن يكون الحليب بدرجة حرارة الغرفة عند العجن.

طريقة بسيطة لعمل بسكويت المربي اللذيذ

من هنا سوف نتعرف علي خطوات تحضير هذا البسكويت اللذيذ وهي كما يلي:-

احضري العجان واخلطي فيه 200 جرام من الزبدة، مع نصف كوب من السكر الناعم، حتي يصبح القوام كريمي. ثم اضيفي معلقة صغيرة من الفانيليا، ثم ضيفي الدقيق بالتدريج 2 كوب، واعجني لمدة 5 دقائق، حتي تتكون عجينة لينة. بعد ذلك جمعي العجين باليد علي شكل كرة، ولفيه بورق بلاستك واتركيه في الثلاجة، لمدة ساعة يرتاح. ثم قطعي العجين بواسطة القطاعة، علي حسب الشكل المرغوب فيه. بعد ذلك ضعي في صينية الفرن مبطنة بورق الزبدة، وادخليه الفرن علي درجة حرارة 180 مئوية، لمدة 10 دقائق. ثم اخرجي الصينية واتركيها لتبرد، ثم ادهني البسكويت بالكامل بالمربي، ثم ضعي فوقه قطعة بسكويت مفرغة من النصف. ضعي البسكويت في طبق التقديم، ورشي رشة خفيفة من السكر الناعم، وقدميه بالهناء والشفاء.

طريقة عمل بسكويت القمح الهش

من هنا سوف نتعرف علي خطوات عمل هذا البسكويت اللذيذ وهي كالاتي:-

نحضر وعاء ونضع به ربع كوب من السكر مع ربع كوب من الزبدة، ويتم خفقهم بالمضرب الكهربائي، حتي نحصل علي قوام كريمي.

ثم نضيف إلي الخليط السابق بيضة كبيرة مع ربع كوب من الحليب، وكيس فانيليا و معلقة كبيرة خميرة فورية، مع الاستمرار في الخفق.

ثم نضيف كوب من الدقيق، بالتدريج حتي نحصل علي عجينة طرية وهشة، ثم يسخن الفرن علي درجة حرارة 180 مئوية.

بعد ذلك نحضر صينية مدهون بقليل من الزبدة، ويشكل العجين علي شكل دوائر، ويدخل الفرن حتي نتأكد من تمام النضج.

نخرجه من الفرن ونتركه يبرد لمدة 15 دقيقة، ويقدم باردا مع شاي ساخن في الصباح بالهناء والشفاء.

طريقة عمل بسكويت جوز الهند بالبرتقال

هيا بنا نتعرف من هنا علي خطوات عمل هذه الوصفة الشهية وهي كالاتي:-

نقوم بخفق كوب إلا ربع من الزبدة، مع نصف كوب سكر بودرة جيداً في وعاء، حتي نحصل علي قوام مكثف. ثم نضيف إليه ربع كوب من بشر البرتقال، مع كوب ونصف من الدقيق بالتدريج مع الخفق. بعد ذلك نضيف معلقة كبيرة من النشا، إلي المكونات مع العجن حتي نحصل علي عجينة متماسكة. ثم يتم تشكيل البسكويت، ويتم دهنها بعصير البرتقال، ويرش عليها جوز الهند. بعد كدة نحضر صينية مدهونة بالزيت، ويرص بها قطع البسكويت، وندخلها الفرن علي درجة حرارة 200 مئوية. ثم نتركها حتي تبرد، ورصها في طبق التقديم، وتقدم بالهناء والشفاء.

طريقة عمل بسكويت بالشوكولاتة للذيذ

سوف نتعرف علي خطوات عمل هذا البسكويت اللذيذ وهي كما يلي:-

نقوم بوضع نصف كوب من الزبدة، مع نصف كوب سكر مع 2 بيضة، مع 2 ملعقة فانيليا في بولة عميقة، ونخلطهم جيداً.

ثم نضيف عليهم 3 كوب دقيق بالتدريج، مع كوب كاكاو و معلقة بكينج بودر مع شوية للبن، ويتم العجن حتي نحصل علي عجينة طرية.

بعد ذلك تفرد العجينة علي ورق الزبدة طبقة خفيفة، وتقطع علي شكل دوائر ومربعات، علي حسب الرغبة.

ثم نضعهم في صينية مدهون بقليل من الزبدة، وندخلهم الفرن علي درجة حرارة 180 مئوية، لمدة 15 دقيقة حتي ينضج.

طريقة عمل بسكويت البرتقال بالشوكولاتة

هيا بنا نتعرف علي خطوات تحضير هذا البسكويت الرائع وهي كما يلي:-