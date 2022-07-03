اصنعي بنفسك ماسك النشا والطماطم السحري لتبييض البشرة قبل العيد

ماسك النشا والطماطم ، من الماسكات الطبيعية التي تساعد على تبييض البشرة وتزيل التجاعيد بشكل رائع، ومكوناته بسيطة وسهلة ولا يخلو بيت منها، وهى تمنح البشرة النضارة والتفتيح بشكل رائع ومن أول استعمال، وهو من الماسكات الطبيعية التي تجعل مظهر جميل ومتفتح بشكل مبهر يجذب الناس، كما يتميز الماسك بخصائصه الرهيبة التي تساعد على غلق مسام البشرة الواسعة، ويساعد على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف والتشققات، فهو ماسك فعال يتغلغل داخل طبقات الجلد فيحميها التلف ويعيد بنائها من جديد، ويعطي نضارة كاملة للوجه مما يجعل الكثير من السيدات يفضلون استخدامه، فإذا كنتي ترغبين في عمل الماسك بالمنزل بدون إضافة مواد كيمائية، تعالي تعرفي معنا من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل ماسك النشا والطماطم السحري لتفتيح البشرة قبل العيد بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل.

مكونات عمل ماسك النشا والطماطم السحري

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-

نصف حبة من الطماطم الطازجة.

ملعقة كبيرة من النشا.

ربع كوب من ماء ورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك الطماطم والنشا السحري لتبييض البشرة قبل العيد بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نقوم بغسل الوجه جيدًا بالماء، ثم نقوم بمسحه بماء الورد حتى تتفتح المسام. نحضر النشا ونقوم بغمس نصف حبة الطماطم. ثم نقوم بتدليك الوجه بحركة دائرية لمدة عشر دقائق حتى يتشرب الوجه الخليط. نترك الخليط على الوجه لمدة نصف ساعة، ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد. نكرر وضع الماسك ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على أفضل النتائج.

فوائد ماسك النشا والطماطم للبشرة

يحتوي الماسك على العديد من الفوائد الرائعة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-