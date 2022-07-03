أسهل طريقة لعمل الكبسة السعودي في المنزل بخطوات سهلة وسريعة

تعد الكبسة السعودي، من أفضل وأحلى الأكلات المشهورة، تعد من أفضل الوصفات المميزة، التي تحرص جميع النساء علي تقديمها في العزومات، فهي اكلة مشهورة ومعروفة جداً، فهي تعد من أشهي وألذ الأكلات ألذيذة، وتتميز بسرعة تحضيرها، فهي تتميز بطعمها المختلف والرائع، وتتميز دائماً بمذاقه الخاص، ولكي تحصلي علي هذا المذاق الشهي، عليكي أتباع الخطوات الصحيحة لتحضيرها، لذلك سوف نعرض لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل الكبسة السعودي بأسهل وأبسط الطرق.

مكونات عمل الكبسة السعودي

سوف نتعرف الأن من خلال هذا المقال علي طريقة عمل الكبسة السعودي وهي كما يلي:-

كيلو من اللحمة الضأن.

ثلاث أكواب من الأرز منقوعين لمدة تلت ساعة.

4 حبات من البصل المفروم.

كوب إلا ربع من صلصة الطماطم.

ثلاث ثمرات من الفلفل الأخضر المفروم.

2 من حبات الجزر المبشور.

معلقة صغيرة من بشر قشر الليمون.

نصف كوب زيت.

معلقة كبيرة قرفة.

نصف معلقة من الزنجبيل المطحون.

معلقة ونصف قرنفل مطحون.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة كبيرة كمون.

معلقة كبيرة من الكركم.

طريقة التحضير

سوف نعرض لحضرتكم من هنا طريقة تحضير الكبسة السعودي بأسهل الطرق وهي كالاتي:-

يتم خلط جميع البهارات مع بعض جيداً، ونتركهم جانباً، نضع حلة متوسطة الحجم علي النار، ونضع فيها الزيت ويترك حتي يسخن، ثم نضيف إليه البصل المفروم، ويقلب حتي يتغير لونه إلي الذهبي. نقوم بإضافة قطع اللحم عليه مع الاستمرار في التقليب الجيد، حتي يتغير لون اللحم إلي الون البني، يتم وضع معلقة كبيرة من مكونات البهارات مع التقليب الجيد، ويضاف الجزر وبشر الليمون وصلصة الطماطم. نقوم بإضافة الماء وتترك المكونات علي النار حتي ينضج اللحم، حتي تتسبك المكونات ثم يضاف إليهم الملح، نقوم بتصفية الأرز ويضاف علي المكونات ويصب علية ماء ويترك حتي الغليان. تترك الكبسة علي النار الهادئة حتي ينضج الأرز، يتم غرف الكبسة في طبق كبير لتقديم وتقدم سخنة بالهناء والشفاء.

طريقة عمل كباب الحلة باللحمة الضأني

سوف نتعرف علي خطوات عمل كباب الحلة في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة وهي كما يلي:-

يتم تقطيع اللحم إلي مكعبات صغيرة الحجم، بعد غسله بشكل جيد.

يقطع البصل والفلفل إلي شرائح ويفرم الثوم.

نضع طاسة علي النار بها سمنة، ويتم تحمير البصل بها، حتي نحصل علي اللون الذهبي.

نضيف بعد ذلك الثوم المفروم مع التقليب، ويضاف له الفلفل الأسود ونستمر في التقليب.

ثم نضع قطع اللحم الضأني، ويتم تقليبها مع المكونات حتي يتغير لونها.

تتبل المكونات بالبهارات والفلفل الأسود ونقلب، ونضع الماء ونتركه علي نار هادية.

نضع الملح بعد النضج وتقليب المكونات، ويغرف كباب الحلة في طبق التقديم ويقدم ساخن، علي المائدة بالهناء والشفاء.

طريقة عمل خبز التميس السعودي

هيا بنا نتعرف علي خطوات تحضير هذا الخبز اللذيذ وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار وعاء ونضع به، 3 أكواب من الدقيق مع معلقتين كبار من حليب البودرة، مع معلقة صغيرة خميرة فورية مع معلقة كبيرة من السكر، واخلطي المكونات حتي تتجانس. ثم نقوم بإضافة الماء بالتدريج، حتي نحصل علي عجينة متماسكة وطرية. بعد ذلك شكلي كرات متوسطة الحجم من العجين، ثم انثري دقيق في صينية الفرن وضعي عليها كرات العجين، وغطي العجين واتركيه جانباً حتي يتخمر. ثم سخني الفرن علي درجة حرارة 250 مئوية، بعد ذلك اضغطي علي الكرات بواسطة يدك، ثم ادهني كرات العجين بالماء واصنعي شقوق فيها بالشوكة. بعد كدة ادخلي الصينية إلي الفرن حتي ينضج الخبز، ثم اخرجيها وقدمي الخبز، ساخناً بالهناء والشفاء.

طريقة عمل مناقيش اللحم المفروم

من هنا سوف نتعرف علي طريقة تحضير هذه الأكلة السريعة وهي كالاتي:-