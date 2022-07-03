جددي قبل العيد.. طريقة صبغ الشعر طبيعياً باللون البني في البيت

طريقة صبغ الشعر طبيعياً باللون البني، تبحث كل فتاة عن طرق طبيعية من أجل صبغ شعرها، نظراً أن المواد الكيميائية التي توجد في الصبغات المصنعة لها تأثير سلبي وأضرار كثيرة، لذلك يوجد هناك عدة وصفات من الممكن أن تحصل منها خلالها على اللون الذي ترغبون به بكل سهولة ممكنة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة صبغ الشعر طبيعياً باللون البني بكل سهولة دون الحاجة للذهاب إلى مراكز التجميل.

طريقة صبغ الشعر طبيعيا باللون البني

تبحث كل فتاة عن التغيير في مظهرها، ومن أكثر التغيرات التي تقوم بها كل فتاة هو تغيير لون شعرها، لذلك يمكن معرفة طريقة صبغ الشعر طبيعيا باللون البني من خلال الآتي:

ماسك القهوة وزيت الخروع لصبغ الشعر

تساعد القهوة بشكل كبير على صبغ الشعر باللون البني، كما تساعد على تقوية بصيلات الشعر وتكثيفه، ويمكن معرفة طريقة الاستخدام من خلال الآتي:

المكونات

مسحوق القهوة.

ثلاث ملاعق من زيت الخروع.

ثلاث ملاعق من زيت جوز الهند.

ماء.

طريقة التحضير

تتمثل طريقة تحضير صبغة الشعر باللون البني من خلال الآتي: