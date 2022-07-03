نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جددي قبل العيد.. طريقة صبغ الشعر طبيعياً باللون البني في البيت في المقال التالي
طريقة صبغ الشعر طبيعياً باللون البني، تبحث كل فتاة عن طرق طبيعية من أجل صبغ شعرها، نظراً أن المواد الكيميائية التي توجد في الصبغات المصنعة لها تأثير سلبي وأضرار كثيرة، لذلك يوجد هناك عدة وصفات من الممكن أن تحصل منها خلالها على اللون الذي ترغبون به بكل سهولة ممكنة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة صبغ الشعر طبيعياً باللون البني بكل سهولة دون الحاجة للذهاب إلى مراكز التجميل.
طريقة صبغ الشعر طبيعيا باللون البني
تبحث كل فتاة عن التغيير في مظهرها، ومن أكثر التغيرات التي تقوم بها كل فتاة هو تغيير لون شعرها، لذلك يمكن معرفة طريقة صبغ الشعر طبيعيا باللون البني من خلال الآتي:
ماسك القهوة وزيت الخروع لصبغ الشعر
تساعد القهوة بشكل كبير على صبغ الشعر باللون البني، كما تساعد على تقوية بصيلات الشعر وتكثيفه، ويمكن معرفة طريقة الاستخدام من خلال الآتي:
المكونات
- مسحوق القهوة.
- ثلاث ملاعق من زيت الخروع.
- ثلاث ملاعق من زيت جوز الهند.
- ماء.
طريقة التحضير
تتمثل طريقة تحضير صبغة الشعر باللون البني من خلال الآتي:
- نحضر وعاء ونضع به مسحوق القهوة، ثم يتم إضافة زيت الخروع مع زيت جوز الهند، ونستمر في التقليب حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض.
- يضاف بعد ذلك الماء بالتدريج حتى نحصل على قوام متجانس ومن الضروري أن تكوني ليس سائلة وتكون متماسكة إلى حد ما.
يوضع الخليط بالميكروويف لمدة عشر ثوان فقط.
- يتم تسريح الشعر وتقسيمه إلى عدة أقسام.
- قومي بتوزيع الخليط على أقسام الشعر والتأكد أن الخليط يصل إلى بصيلات الشعر لكي تحصلين على اللون المطلوب ويتم ذلك عن طريق استخدام فرشاة الصبغة.
- يترك هذا الخليط على الشعر لمدة ساعة ومن الممكن أن يزيد عن ذلك حتى تحصلي على درجة اللون التي ترغبين فيها.
- يغسل الشعر بالماء جيداً للتخلص من الخليط، ومن ثم يتم بعد ذلك غسله بالشامبو و البلسم لترطيب الشعر.
- يفضل تكرار هذه الوصفة للحصول على لون قوي ومميز ولن تحتاجي إلى كوافير بعد الآن.
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