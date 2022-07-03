نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شعرك هيبقي حرير.. النشا لفرد الشعر الخشن المجعد في المنزل قبل العيد مش هتروحي للكوافير كيراتين طبيعي فعال في المقال التالي

نقدم اليوم إلى كل الفتيات التي تعاني من الشعر المجعّد والخشن طريقة عمل كيراتين النشا في المنزل بمكونات بسيطة وبتكلفة أقل من أي كيراتين جاهز، فالكيراتين الخارجي بالرغم من أنه يتم تحضيره بمكونات طبيعية إلا أنه يتم إضافة بعض المكونات الكيميائية أثناء تحضيره ولذلك يشّكل خطر على صحة الشعر، والشعر الناعم هو حلم كل فتاة وهذه الطريقة هي من أكثر الوصفات المفيدة للشعر وتعالج كل مشاكل الشعر في وقت قصير تمامًا. طريقة عمل كيراتين النشا في المنزل مكونات الوصفة:- خمس ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

ملعقتان صغيرتان من زيت الذرة.

نصف ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض. خطوات تحضير الوصفة:- قومي بخلط المكونات كلها مع بعضها جيدًا في علبة صغيرة ومناسبة ويجب أن تكون العلبة نظيفة وجافة.

بعد أن يتجانس الخليط قومي بشطف شعرك ودلكيه جيدًا على فروة رأسك جيدًا حتى أطراف الشعر.

اتركي الخليط على شعرك لمدة ثلاث ساعات على الأقل وغطيه بغطاء رأس بلاستيكي.

اشطفي شعرك جيدًا بعدها بالماء البارد وشامبو خالي من أي كبريت أو مواد كيميائية.

يمكنك استخدام الكريم أو الخليط مرتين من كل أسبوع وبعد فترة قصيرة ستجدي تغّير ملحوظ في ملمس شعرك وطوله. وصفة حليب جوز الهند لفرد الشعر مكونات الوصفة:- كوب كبير من حليب جوز الهند.

عدة قطرات من عصير الليمون الطبيعي.

زيت لافندر عطري. طريقة التحضير وكيفية الاستخدام:- أول خطوة أحضري علبة صغيرة ونظفيها جيدًا حتى تصبح جافة تمامًا من أي أتربة أو شوائب وقطرات ماء.

قومي بإضافة كل المكونات كلها مع بعضها بحيث تصبح متجانسة وطريّة وناعمة ويصعب فصلها مرة أخرى.

اشطفي شعرك من الكريمات والأتربة وقومي بتدليك فروة رأسك بها جيدًا و دلكي لعدة دقائق.

بعد ذلك قومي بتركه على شعرك ساعة على الأقل ومن الأفضل أن تصبح الفترة أطول.

غطي رأسك بغطاء بلاستيكي خاص بالشعر حتى تنتهي مدة انتظار الوصفة على شعرك.

اغسلي شعرك جيدًا من الخليط حتى يصبح نظيف تمامًا منه بالماء و أي شامبو خالي من الكبريت. عمر شويل - جدة شعرك هيبقي حرير.. النشا لفرد الشعر الخشن المجعد في المنزل قبل العيد مش هتروحي للكوافير كيراتين طبيعي فعال - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شعرك هيبقي حرير.. النشا لفرد الشعر الخشن المجعد في المنزل قبل العيد مش هتروحي للكوافير كيراتين طبيعي فعال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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