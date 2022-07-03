بالخطوات طريقة عمل الحواوشي الاسكندراني في منزلك بسهولة

طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني في المنزل الحواوشي الإسكندري من الأكلات الشعبية التي يحبها الكثير من الشعوب حول العالم، وخاصة الشعب المصري، ولكل منهم طريقته الخاصة في التحضير، ولكن هذا الطبق اللذيذ لا يحتاج الكثير من المكونات بل هي أكلة سهلة، وسريعة يمكن إعدادها في أي وقت دون أخذ أي جهد توجد الكثير من الطرق المختلفة في إعداد الحواوشي بصفة عامة، ولكن تتميز الطريقة الإسكندرية بطعمها الحلو، والشهي، وأنها تجعل من رغيف الحواوشي العادي طبق مميز، بعض الأشخاص يفضلون عمل عجينة رغيف الحواوشي بأنفسهم، والبعض الآخر يكتفي بالعيش البلدي العادي المعروف، وكل هذا غير مهم بجانب الحشو الداخلي، وكمية المقادير الموضوعة.

طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني في المنزل

نحتاج لعمل هذا الطبق الشهي بعض المكونات القليلة، والتي تتوفر في أي بيت، وليصبح هذا الطبق مثل ما تقدمه المطاعم الخارجية يجب اتباع بعض الخطوات التي سوف نوضحها بكل ترتيب، ولكن قبلها نوضح المقادير المطلوبة

نحتاج إلى كميات من البصل المقطع الى قطع صغيرة جداً أو علي شكل مكعبات حسب الرغبة.

نحضر كيلو من اللحم المفروم أو حسب العدد التي سوف تقومين بتحضيره قومي بإحضار مقدار اللحم عليه.

بعدها نحضر الفلفل الرومي، وكذلك الفلفل الحار أو لا حسب الرغبة، ونقوم بتقطيعهم مثل البصل تماماً.

ولا ننسى البهارات الأساسية المعروفة مع وضع كمية من البقدونس المقطع، والمغسول جيداً.

ولعمل عجينة الحواوشى فى المنزل نحتاج الى بعض المقادير الإضافية، وهي:

ولعمل عجينة الحواوشى فى المنزل نحتاج الى بعض المقادير الإضافية، وهي: كيلو من الدقيق المنخول بطريقة جيدة، وإحضار ملعقتين من الخميرة، وكوبين من الماء.

مع جلب 6 من ملاعق الزيت، ورشة ملح، ورشة سكر.

طريقة تحضير الحواوشي الإسكندراني

نقوم في البداية بعمل الهجينة الخاصة بـ الحواوشي ثم بعدها نحضر الحشو الداخلي ثم نقوم بوضع كل المكونات الخاصة بتحضير العجينة ثم بعدها نضعها جانبا بعد تقسيمها إلي قطع صغيرة، ودهنها بالزيت أو الزبدة، ونتركها حتى تختمر، بعدها نقوم بوضع كل من المكونات الأخري من لحم، وبصل، وفلفل، والبهارات الأساسية حتى يكون طعم الطبخة لذيذ، وبعدها نقوم بتقليبها بشكل مستمر حتى تمتزج المكونات مع بعضها، ثم نقوم بفرد قطع العجينة المختمرة، وحشوها جيداً، ونقوم بدهن الرغيف من الخارج ببعض الزبدة لتعطيه لون مميز عند التحميص.