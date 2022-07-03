لذيذة وشهية وطعمها خطير كيك الشاتوه في البيت أحلى من الحلواني

كيك الشاتوه من أكثر الحلويات اللذيذة التي يبحث عنها الكثير من السيدات، وذلك للإقبال الشديد على تناولها حيث إنها تعتبر من الوجبات الخفيفة التي يتم تناولها من قبل الكبار والصغار في وجبة الفطور والعشاء جانب كوب الشاي أو الشاي باللبن، كما يمكنك تناوله أثناء العمل أو في النادي أو المدرسة أيضا، لذلك ترغب الأمهات معرفة عمله في المنزل بدلا من شراؤه من الخارج، ومن خلال مقالنا اليوم سوف نقدم طريقة عمله في المنزل بكل سهولة ويسر.

كيك الشاتوه

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل كيك الشاتوه بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل وليست مكلفة ولا تستهلك كثيرا من الوقت ولا المجهود، وتتمثل هذه المكونات من الآتي:

كوب من الدقيق الأبيض المنخول متعدد الاستخدام.

كوب من اللبن الحليب السائل.

كوب كبير من السكر.

ربع كوب من زيت الذرة.

أربعة ملاعق كبار من الكاكاو الخام.

ثلاث بيضات.

كيس من الفانيليا.

كيس من البيكنج بودر.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التابية يمكنك عمل كيك الشاتوه بكل بساطة وبطريقة سهلة؛ حيث أنها تحتوي على عناصر مفيدة للجسم، وإليكم هذه الطريقة كالآتي:

يتم إحضار وعاء عميق ونضع به كلا من السكر والزيت مع الكاكاو ويتم خلطهم جيدا.

يتم خلط المكونات جيدا ثم نقوم بوضع كوب من الخليط في الثلاجة.

وهذه الخطوة عند عمل كيك الشاتوه بصوص الشيكولاتة أو أي صوص أخر.

ثم نضيف إلى باقي الخليط البيض والفانيليا ثم يتم خلطهم جيدا مرة أخرى.

بعد ذلك نضيف إلى الخليط الدقيق مع البيكنج بودر مع الخلط جيدا.

نضع الكيك في صينية مدهونة سكن من جميع الجهات ونرش بداخلها رشه من الدقيق حتى لا تلتصق الكيك.

نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة ونتركها تسخن قبل دخول الصينية الفرن.

نترك الصينية داخل الفرن لمدة تصل إلى نصف ساعة أو حتى نحصل على اللون الذهبي.

بعد انتهاء الوقت نختبر نضج الكيك بوضع الخلة الخشبية بوسط الكيك.

يتم إخراج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد.

ومن ثم يتم تقطيعها وتقدم مع كوب من الشاي.

صائح لنجاح عجينة الكيكة

يجب إتباع بعض التعليمات حتى يتم نجاح الكيكة، ومن أبرز النصائح هى الآتي: