طريقة عمل الأرز باللبن بوش مكرمش كريمي وناعم وأحلى من الجاهز

طريقة عمل الأرز باللبن بكل سهولة بالمنزل مثل المحترفين، ومن المعروف أن الأرز باللبن من الأكلات التي يفضلها الكثير من الأشخاص نظراً لطعمه الجذاب والشهي، بالإضافة أنه يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، لذلك تهتم الأمهات بتحضير الكثير من الوجبات حفاظاً على صحة أسرتها، ومن جانب آخر تعمل على التغيير في الوجبات أو الحلويات، ويوجد الكثير من الطرق التي من الممكن اتباعها لتحضير أفضل أطباق الأرز، لذلك من خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة تحضير الأرز باللبن بكل الخطوات والمكونات التي تبحثين عنها.

طريقة عمل الأرز باللبن بوش مكرمش

يمكن معرفة طريقة عمل الأرز باللبن الذي يتميز بالمذاق المميز وبوش مكرمش زي الجاهز من خلال الإطلاع على المكونات والخطوات التالية:

المكونات

لتر من اللبن الطازج.

كوب من الأرز.

كوب ونصف من الماء.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

250 جرام من السكر.

50 جرام من جوز الهند.

رشة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير:

نذكر طريقة تحضير الأرز باللبن من خلال الخطوات التالية:

نحضر وعاء ونضع به الأرز ونقوم بغسله جيداً، ومن ثم نقوم بتصفيته من الماء.

نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع به الماء مع الماء، ونرفعه على النار ونقلبه جيداً ونتركه حتى يتشرب الماء وينضج تماماً.

نضيف بعد ذلك اللبن والفانيليا، ونضيف أيضاً جوز الهند، ونستمر في التقليب على نار هادئة حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض.

نحضر كوب صغير ونضع به النشا مع القليل من الماء ونقلبهم جيداً، ثم نقوم بوضعهم على الأرز باللبن.

نقلب المكونات حتى تحصلي على القوام الذي ترغبين به.

نرفع الوعاء من على النار ونضع الأرز باللبن في الأطباق أو الكاسات، و نزينهم بالمسكرات المتوفرة لديك.

كما يمكن إدخالها الفرن تحت الشواية لتأخذ لون ذهبي جميل ومميز” حسب الرغبة”.

وبذلك نكون قدمنا لكم طريقة عمل الأرز باللبن بكل سهولة بالمنزل، ويعتبر هذه الطريقة من أسهل الطرق التي تساعد على الحصول على أفضل أطباق الأرز باللبن التي تتميز بطعمها المميز والجذاب، وبالوجه المكرمش الذي يشبه المطاعم تماماً.