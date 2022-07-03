قولي وداعاً للكوافيرات ومحلات التجميل..وصفه القرنفل الجبارة لصبغ الحواجب في البيت بدون أي مواد كيمائية أو صبغات

وصفه القرنفل الجبارة لصبغ الحواجب وتكثيفها في البيت بدون أي مواد كيمائية أو صبغات، تسعى المرأة إلى البحث عن التجديد بشكل دائم، حيث أن هناك الكثير من النساء التي تحب التغيير في شكلها بصفة مستمرة، سواء كان هذا التغيير عن طريق تغيير استايل ملابسها أو صبغ شعرها بلون جديد، أو تغيير لون الحواجب أيضاً، ولكن عندما يتم صبغ الحواجب يجب اللجوء إلى استخدام مواد طبيعية غير كيميائية لكي لا تؤثر على البشرة، و سنوضح هذه الطرق في السطور التالية.

وصفه القرنفل الجبارة لصبغ الحواجب وتكثيفها

يمكن من خلال استعمال القرنفل تغيير لون الحواجب والحصول على لون جديد مميز، وذلك عن طريق اتباع الآتي:

المكونات

ملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون.

أربع ملاعق من القرنفل.

طريقة التحضير

في إناء مناسب قومي بوضع القرنفل وضعيه على النار مع التقليب المستمر به حتى يتحمص بشكل جيد.

قومي بتركه على جنب بعد ذلك حتى يبرد جيداً.

باستخدام الكبة الكهربائية أو مطحنة التوابل ضعي القرنفل واطحنيه جيداً حتى يتحول إلى بودرة ناعمة من دون أي تكتلات نهائياً.

في إناء ضعي القرنفل المطحون وضعي عليه زيت الزيتون مع تقليب المزيج جيداً حتى يتكون لدينا عجينة ناعمة وطرية يمكن فردها بسهولة.

ضعي الخليط على الحواجب باستخدام فرشاة حتى تستطيعي رسم الحواجب جيداً.

يترك المزيج على الحواجب لمدة لا تقل عن نصف ساعة، وبعد مرور الوقت قومي بإزالة المزيج عن طريق قطنة مبللة.

يمكن تكرار استخدام الوصفة مرة كل شهر وسوف تلاحظين زيادة كثافة شعر الحاجب، بالإضافة إلى تغيير لونه بعد مرور أسبوعين.

تلوين الحواجب باللون الأسود باستخدام القرنفل

يمكن من خلال استخدام القرنفل الحصول على لون أغمق للحواجب بدلاً من اللجوء لصالونات التجميل، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: