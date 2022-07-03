نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قولي وداعاً للكوافيرات ومحلات التجميل..وصفه القرنفل الجبارة لصبغ الحواجب في البيت بدون أي مواد كيمائية أو صبغات في المقال التالي
وصفه القرنفل الجبارة لصبغ الحواجب وتكثيفها في البيت بدون أي مواد كيمائية أو صبغات، تسعى المرأة إلى البحث عن التجديد بشكل دائم، حيث أن هناك الكثير من النساء التي تحب التغيير في شكلها بصفة مستمرة، سواء كان هذا التغيير عن طريق تغيير استايل ملابسها أو صبغ شعرها بلون جديد، أو تغيير لون الحواجب أيضاً، ولكن عندما يتم صبغ الحواجب يجب اللجوء إلى استخدام مواد طبيعية غير كيميائية لكي لا تؤثر على البشرة، و سنوضح هذه الطرق في السطور التالية.
وصفه القرنفل الجبارة لصبغ الحواجب وتكثيفها
يمكن من خلال استعمال القرنفل تغيير لون الحواجب والحصول على لون جديد مميز، وذلك عن طريق اتباع الآتي:
المكونات
- ملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون.
- أربع ملاعق من القرنفل.
طريقة التحضير
- في إناء مناسب قومي بوضع القرنفل وضعيه على النار مع التقليب المستمر به حتى يتحمص بشكل جيد.
- قومي بتركه على جنب بعد ذلك حتى يبرد جيداً.
- باستخدام الكبة الكهربائية أو مطحنة التوابل ضعي القرنفل واطحنيه جيداً حتى يتحول إلى بودرة ناعمة من دون أي تكتلات نهائياً.
- في إناء ضعي القرنفل المطحون وضعي عليه زيت الزيتون مع تقليب المزيج جيداً حتى يتكون لدينا عجينة ناعمة وطرية يمكن فردها بسهولة.
- ضعي الخليط على الحواجب باستخدام فرشاة حتى تستطيعي رسم الحواجب جيداً.
- يترك المزيج على الحواجب لمدة لا تقل عن نصف ساعة، وبعد مرور الوقت قومي بإزالة المزيج عن طريق قطنة مبللة.
- يمكن تكرار استخدام الوصفة مرة كل شهر وسوف تلاحظين زيادة كثافة شعر الحاجب، بالإضافة إلى تغيير لونه بعد مرور أسبوعين.
تلوين الحواجب باللون الأسود باستخدام القرنفل
يمكن من خلال استخدام القرنفل الحصول على لون أغمق للحواجب بدلاً من اللجوء لصالونات التجميل، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- قومي بإحضار عود من القرنفل وحمصيه جيداً، وبعد ذلك اتركيه على جنب حتى يبرد تماماً قبل استخدامه.
- استخدمي عود القرنفل في تمشيط شعر الحاجب الذي تم تحميصه من داخل الشعر إلى الخارج.
- سوف تجدين تغير تام في شعر الحواجب وتغيير لونها عند اتباع هذه الطريقة، بالإضافة إلى أن استخدام القرنفل بشكل مستمر يساعد على زيادة كثافة الحواجب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قولي وداعاً للكوافيرات ومحلات التجميل..وصفه القرنفل الجبارة لصبغ الحواجب في البيت بدون أي مواد كيمائية أو صبغات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.