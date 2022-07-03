الوصفة الرائعة لفرد الشعر بالنشا وزيت الزيتون الأصلي مش هتشوفي وصفة نتيجتها فعالة زيها

تسعى الكثير من الفتيات والسيدات إلى جعل شعرهم مفرود وناعم نظرا لأن من أناقة المرأة شعرها الناعم والمفرود، ولذلك يسعون إلى فرد كسرة الشعر وجعله ناعم ونظرا لأن المواد الكيميائية تعمل على الأضرار بالشعر وتلفه على المدى البعيد تتساءل الكثير من النساء والفتيات عن طرق طبيعية لفرد الشعر وتنعيمة وترطيبه، وبإمكانك الآن وبسهولة كبيرة دون الحاجة للذهاب لنراكز التجميل أن تقومي بفرد الشعر من خلال تجربة أحد الوصفات الطبيعية الغير مكلفة في منزلك وبأقل مجهود.

الوصفة الرائعة لفرد الشعر بالنشا وزيت الزيتون الأصلي

تعمل وصفة النشا وزيت الزيتون على فرد الشعر المجعد وذلك عند استخدامها باستمرار حيث يعمل النشا على فرد الشعر بطريقة جيدة، وذلك دون إصابة الشعر بأي تلف أو ضرر ويعمل زيت الزيتون على ترطيب الشعر وتغذيته، وذلك لأنه يحتوي على العديد من العناصر التي تفيد الشعر، ولذلك تعمل الوصفة على فرد الشعر المجعد ويجعله ناعم وجذاب.

مكونات وصفة النشا وزيت الزيتون للشعر

توجد مكونات الوصفة في البيت بكل سهولة وذلك لأنها مكونات بسيطة وطبيعية وهي:

ربع كوب من النشا.

معلقتان كبيرتان من العسل.

ربع كوب من زيت الزيتون.

طريقة تحضير وصفة النشا وزيت الزيتون للشعر