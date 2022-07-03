نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوصفة السحرية لتبييض اليدين بسرعة الصاروخ تخلصك من إسمرار وعلامات الشمس وتجعلها بيضاء في المقال التالي
يبحث الكثير من السيدات عن طريق ووصفات طبيعية للتخلص من المناطق الغامقة في البشرة ومن أجل الحصول على بشرة متفتحة ناصعة البياض، ويمكن عمل كريم رائع من الخل والنشا لهذا الأمر، حيث يعتبر الخل والنشا من أهم المكونات المفيدة للبشرة وفي هذا المقال سنتعرف علي كيفية عمل وصفة باستخدام الخل والنشا لتبييض البشرة وتفتيح المناطق الداكنة مثل تبييض اليدين وتخليصهم من وجود الجلد الميت، كما أن تلك المكونات الطبيعية تساعد على منح البشرة الترطيب اللازم، ولذلك ينصح باستخدام تلك الوصفة بشكل أسبوعي.
الوصفة السحرية لتبييض اليدين بسرعة الصاروخ
(وصفة النشا والخل لتفتيح البشرة واليدين)
المكونات:
- 2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض المركز.
- وملعقة واحدة كبيرة من النشا.
طريقة التحضير والاستخدام:
- أولا: نقوم بإحضار وعاء مناسب ونضع فيه هذه المقادير وبعد ذلك نقوم بخلطهم سويا بشكل جيد حتى نحصل على قوام متماسك.
- ثانيا: ثم نقوم بعد ذلك بوضع هذا المزيج على الوجه ومن ثم نقوم بتدليكه بشكل دائري ونتركه على الوجه لمدة تصل إلى حوالي نصف ساعة، حيث أن هذه المدة كفيلة لتنسيق هذا المزيج على الوجه.
- ثالثا: وبعد ذلك نقوم بغسل الوجه جيدا بالماء البارد، ومن أجل الحصول على نتائج فعالة يلزم أن نقوم بعمل هذه الوصفة لمدة 3مرات في الأسبوع الواحد.
فوائد وصفة النشا والخل للبشرة
هذه الوصفة من أهم الوصفات الطبيعية التي تساعد بشكل كبير على تفتيح البشرة وترطيبها، كما تعمل على التخلص من التجاعيد والبقع الداكنة وتفيد في تخليص اليدين من مشاكل الاسمرار ببعض المناطق نتيجة عدم الترطيب، ويمكننا توضيح كل تلك الفوائد بشكل مفصل من خلال الآتي:
- تحتوي الوصفة على مكونات قوية حيث تساعدنا على التخلص من البكتيريا والأوساخ والفطريات وبالتالي فإنها تعمل على تطهير البشرة وتنقيتها تماما.
- من أهم الوصفات التي تعمل على إزالة الخطوط الموجودة على الجلد البشرة وتعمل على علاج أمراض جلدية كثيرة.
- تساعد تلك الوصفة الفعالة على إزالة الجلد الميت البشرة كما تمنحك النعومة والنضارة ليديكي عند استخدامها.
- تساعد تلك الوصفة على التخلص من مشكلة آثار الخروج التي قد تظهر على اليدين نتيجة اللسعات أو نتيجة التعرض لبعض أنواع الحساسية.
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