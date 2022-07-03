نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكل احترافية.. سر عمل كحك العيد الدايب بالملبن مثل أشهر المحلات في المقال التالي
طريقة عمل الكحك بالملبن، يعشق الجميع الحلويات بمختلف أنواعها، ويفضلون تناولها في كافة الأوقات مع المشروب الساخن المفضل لهم، ونظراً لكثرة تناولها وأسعارها المرتفعة تعمل كل سيدة على إعداد الحلويات بالبيت، لذلك يقومون بالبحث عن أفضل الطرق للحصول على نفس نتيجة محل المخبوزات والحلويات، ويعد الكحك بالملبن من الحلويات اللذيذة والتي يحضرها الجميع في العيد، بالإضافة هناك يقوم بتحضيره لتقديمه لأسرتها في وجبة الإفطار، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمله بكل سهولة ممكنة.
طريقة عمل الكحك بالملبن
يمكن معرفة طريقة عمل الكحك بالملبن الشهي واللذيذ من خلال المكونات والخطوات التالية، فمكوناته سهلة وبسيطة ولا تحتاج لمجهود، فقد تفننت ربه المنزل في إعداده مثل الجاهز تماماً.
المكونات
- كيلو واحد من الدقيق، أي يعادل 7 أكواب.
- ملعقتين من السمسم المحمص.
- كوب ونصف من الماء الدافئ.
- كوبين ونصف من السمن.
- ملعقة واحدة من السكر.
- ربع ملعقة من الملح.
- ملعقة واحدة من الخميرة الفورية، وإذا كانت خميرة بيرة تكون قطعة صغيرة في حجم ثمرة عين الجمل.
- ملعقتين من المهلبية البودرة” رائحة الكعك”.
الحشوة
- نصف كيلو من الملبن أو من الممكن أن تكون عجوة أو عجمية.
طريقة التحضير
تتمثل طريقة تحضير عمل كعك الملبن في الخطوات التالية:
- نحضر وعاء نضع الدقيق مع الملح والسكر والسمسم بالإضافة إلى رائحة الكعك.
- نقلبهم جيداً ثم نضع السمن الساخن في منتصف الخليط ونستمر في التقليب باستخدام ملعقة خشبية.
- نقوم بفرك العجينة جيداً ثم نضع الخميرة، ثم نضيف الماء بالتدريج للحصول على عجينة طرية ومتماسكة.
- نترك العجينة تخمر ومن ثم نضع باقي مقدار السمن، ونعجن جيداً.
- نقوم بتقطيع العجينة على شكل كور صغيرة ونضع بداخلها الحشوة.
- نضع هذه الكور في قالب الكعك كي تأخذ شكل القالب أو نقوم بالضغط عليها قليلاً ونحضر المنقاش و نقوم بنقشها حسب الرغبة.
- نتركه قليلاً حتى تخمر ومن ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة 180، ونتركه حتى ينضج.
- يخرج من الفرن ونتركه حتى يبرد ومن ثم نضع عليه السكر البودرة وقت التقديم.
- استمتعي بأحلى طعم مثل الجاهز تماماً وأفضل.
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