بذور الكتان لعمل كيراتين طبيعي لفرد الشعر من صنع يديكي سيخلص شعرك من أي تكسير أو تجاعيد موجودة

تهتم الكثير من الفتيات بالشعر وجماله من أجل إبراز جمالهم، حيث أن جمال الشعر من الأمور التي تميز الفتاة وتجعلها تتمتع بدرجة عالية من الأنوثة والجمال، وهناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تستخدم في تجميل الشعر ولعل بذور الكتان من أهم الوصفات الطبيعية التي من خلالها تستطيع عمل كيراتين طبيعي لفرد الشعر، ويرجع ذلك لما يمنح للشعر من عناصر هامة تعيد ترميمه وتعالجه من مشكلة التجعد، وفي هذا المقال سنتعرف وصفة بذور الكتان لعمل كيراتين طبيعي لفرد الشعر للتخلص من الهيشان والتجعد نهائيا.

بذور الكتان لعمل كيراتين طبيعي لفرد الشعر

تستطيعي أن تقومي بتحضير كيراتين طبيعي لفرد الشعر من خلال استخدام بذور الكتان، حيث أن تلك الوصفة تقوم بنفس الدور الخاص بالكريتين وذلك من خلال القيام بالآتي:

في البداية يتم إحضار كمية جيدة من بذور الكتان ويتم غليها على النار بشكل جيد، ومن ثم قومي بتصفية المكون بشكل جيد وتركيه ليهدأ.

من الممكن أن تلتصق بذور الكتان في الوعاء ولذلك يلزم أن يتم تحريك هذه البذور بشكل دائم من خلال تقليب الوصفة بشكل دائم باستخدام ملعقة الطعام.

وبعد ذلك يتم إضافة مقدار من جل الألوفيرا وأي نوع من أنواع الزيوت الطبيعية مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون، ثم يتم توزيع الخليط على شعر نظيف ويترك لمدة لا تقل عن 4 ساعات ونلاحظ الفرق بعد تنظيف الشعر من الوصفة.

فوائد بذور الكتان للشعر

هناك الكثير من الفوائد التي لا تعد يمكن الحصول عليها من وصفة بذور الكتان للشعر ومن أهمها: