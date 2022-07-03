قولي وداعاً للكسل…في 5 دقائق حضري فطائر المقلاة السريعة للعشاء والفطار بدون فرن

حضري فطائر المقلاة السريعة للعشاء والفطار بدون فرن، تعتبر فطائر المقلاة من أكثر الوصفات السهلة والسريعة، حيث أنها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية والتي يمكن تناولها كوجبة فطور أو عشاء، تحضر هذه الوجبة بأبسط مكونات موجودة في المنزل ويمكن إضافة أي نوع تفضله من الخضروات أو أي نوع من الأجبان، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم أسهل طريقة تستطيعوا من خلالها تحضير ألذ فطائر في المنزل.

حضري فطائر المقلاة السريعة

سوف نقدم لكم طريقة عمل مكونات وطريقة تحضير فطائر المقلاة السريعة بمكونات موجودة في كل بيت

مقادير فطائر المقلاة السريعة

كوب ونصف من الماء الدافئ أي ما يعادل 225 مل تقريباً.

كوب ونصف حليب دافئ.

4 كوب طحين متعدد الاستخدامات أي ما يعادل 450 جرام تقريباً.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

2 ملعقة كبيرة زيت.

2 بيض.

ملعقة زعتر.

بعض الاضافات مثل، الفلفل الملون، أو التونة، أو الجبنة المبشورة، أو بطاطس مبشورة، أو قطع تونة.

طريقة التحضير