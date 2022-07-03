نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قولي وداعاً للكسل…في 5 دقائق حضري فطائر المقلاة السريعة للعشاء والفطار بدون فرن في المقال التالي
حضري فطائر المقلاة السريعة للعشاء والفطار بدون فرن، تعتبر فطائر المقلاة من أكثر الوصفات السهلة والسريعة، حيث أنها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية والتي يمكن تناولها كوجبة فطور أو عشاء، تحضر هذه الوجبة بأبسط مكونات موجودة في المنزل ويمكن إضافة أي نوع تفضله من الخضروات أو أي نوع من الأجبان، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم أسهل طريقة تستطيعوا من خلالها تحضير ألذ فطائر في المنزل.
حضري فطائر المقلاة السريعة
سوف نقدم لكم طريقة عمل مكونات وطريقة تحضير فطائر المقلاة السريعة بمكونات موجودة في كل بيت
مقادير فطائر المقلاة السريعة
كوب ونصف من الماء الدافئ أي ما يعادل 225 مل تقريباً.
- كوب ونصف حليب دافئ.
- 4 كوب طحين متعدد الاستخدامات أي ما يعادل 450 جرام تقريباً.
- ملعقة كبيرة سكر.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- 2 ملعقة كبيرة زيت.
- 2 بيض.
- ملعقة زعتر.
- بعض الاضافات مثل، الفلفل الملون، أو التونة، أو الجبنة المبشورة، أو بطاطس مبشورة، أو قطع تونة.
طريقة التحضير
- نقوم بوضع الحليب والماء والسكر والخميرة في وعاء عميق، ثم نترك الخليط لبضع دقائق حتى يتضاعف الخليط.
- نقوم بعد ذلك الزيت والبيض والزعتر إلى الخليط ويتم التقليب جيداً.
- نقوم بإضافة الدقيق بالتدريج إلى الخليط حتى نحصل على عجينة سائلة متماسكة.
- يكون قوام العجينة في تلك الخطوة مثل قوام الكيك وهذا هو المطلوب.
- يغطى الخليط بالنايلون ويترك في مكان دافئ حتى يختمر قليلاً لمدة نصف ساعة تقريباً.
- نقوم بأخذ أي نوع من الخضروات، مثل الفلفل، البقدونس، البصل، والجبنة المبشورة ووضعها في الخليط ونقوم بالتقليب حتى تتداخل تلك المكونات مع العجينة.
- نقوم بوضع مقلاة غير لاصقة على نار هادئة ونقوم بوضع القليل من الزيت.
- يتم سكب مقدار من الخليط في المقلاة ونقوم بتوزيعه بشكل دائري منظم.
- ننتظر من دقيقة إلى اثنين حتى تنضج العجينة من الأسفل وتأخذ اللون الذهبي ثم نقوم بتقليبها على الوجه الآخر.
- نرفع العجينة من على النار حتى نحصل على اللون الذهبي الرائع من كلا الجانبين.
- نقوم بتكرار هذه العملية حتى ينتهي مقدار الخليط الموجود لدينا.
- تقدم الفطائر مع أي نوع من الجبنة تفضله أو البيض كوجبة للإفطار هائلة ومشبعة ولذيذة.
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