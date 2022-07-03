الحقي قبل العيد .. طريقة عمل الحمام المغربي وحمام البخار بهذه المكونات وجسمك هينور من البياض

لقد ظهر الحمام المغربي لأول مرة في عصر الإمبراطورية الرومانية حيث يعمل على ترطيب البشرة وزيادة نضارتها وتفتيحها حيث تسعي الكثير من الفتيات والسيدات إلى الذهاب إلى مراكز التجميل كل أسبوع لفعل ذلك ولكن إن الأمر مكلف للغاية ولكن يمكن فعل الحمام المغربي في المنزل خطوة بخطوة بكل سهولة، ويتم تقسيم الحمام المغربي الي أجزاء عديدة مثل (السونا – السبا – تنظيف وتقشير البشرة) ويعمل ذلك على تنظيف البشرة والشعور بالراحة والاسترخاء ويفيد صحة الجسم.

طريقة عمل الحمام المغربي

مكونات الحمام المغربي:

تحرص كل فتاة على أن تكون جميلة ومهتمة بنفسها وبنظافتها وبذلك تحرص على القيام بحمام مغربي كل فترة حتى تحصل على بشرة مثل الأطفال، ويتكون الحمام المغربي من مكونات بسيطة وهي:

صابون مغربي.

ليفة مغربية.

طمي مغربي.

زيت عطري.

اسكرب للجسم.

زبادي.

طريقة تحضير الحمام المغربي في المنزل

يمكننا عمل الحمام المغربي في المنزل والحصول على أفضل النتائج من خلال الآتي: