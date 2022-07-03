نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحقي قبل العيد .. طريقة عمل الحمام المغربي وحمام البخار بهذه المكونات وجسمك هينور من البياض في المقال التالي
لقد ظهر الحمام المغربي لأول مرة في عصر الإمبراطورية الرومانية حيث يعمل على ترطيب البشرة وزيادة نضارتها وتفتيحها حيث تسعي الكثير من الفتيات والسيدات إلى الذهاب إلى مراكز التجميل كل أسبوع لفعل ذلك ولكن إن الأمر مكلف للغاية ولكن يمكن فعل الحمام المغربي في المنزل خطوة بخطوة بكل سهولة، ويتم تقسيم الحمام المغربي الي أجزاء عديدة مثل (السونا – السبا – تنظيف وتقشير البشرة) ويعمل ذلك على تنظيف البشرة والشعور بالراحة والاسترخاء ويفيد صحة الجسم.
طريقة عمل الحمام المغربي
مكونات الحمام المغربي:
تحرص كل فتاة على أن تكون جميلة ومهتمة بنفسها وبنظافتها وبذلك تحرص على القيام بحمام مغربي كل فترة حتى تحصل على بشرة مثل الأطفال، ويتكون الحمام المغربي من مكونات بسيطة وهي:
- صابون مغربي.
- ليفة مغربية.
- طمي مغربي.
- زيت عطري.
- اسكرب للجسم.
- زبادي.
طريقة تحضير الحمام المغربي في المنزل
يمكننا عمل الحمام المغربي في المنزل والحصول على أفضل النتائج من خلال الآتي:
- أولا: يتم إغلاق نوافذ الحمام وذلك للحصول على قدر كافي من البخار الذي يعمل على تفتيح مسام الجسم.
- ثانيا: ثم يتم الوقوف داخل البانيو أو تحت الماء الساخن لمدة عشر دقائق وتكون درجة الحرارة مناسبة للجسم ويستطيع تحملها.
- ثالثا: يتم تنشيف الجسم جيدا والخروج من تحت الماء ثم يتم وضع الصابون المغربي على الجسم بالكامل ويتم تركة على الجسم لمدة عشر دقائق.
- رابعا: يتم غسل الجسم باستخدام الماء ويتم تنظيف الجسم جيدا باستخدام الليفية المغربية ويكون ذلك بحركات دائرية، ثم يتم غسل الجسم مرة أخرى باستخدام الماء.
- خامسا: يتم عمل اسكرب للجسم عن طريق استخدام منتج أو عن طريق عمل اسكرب من المنزل (يتم خلط عسل مع سكر مع قهوة مع زيت زيتون) ويتم وضعة على الجسم مع القيام بحركات دائرية ثم يتم غسل الجسم.
- سادسا: يتم إضافة الطمي المغربي على الزبادي ويتم خلطهم ووضعه على الجسم ويتم تركه حتى يجف تماما ثم يتم دعك الجسم بحركات دائرية ثم بعد ذلك يتم غسل الجسم بعدها ويتم تجفيف الجسم جيدا ثم يتم وضع الزيت العطري عليه.
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