كنز رباني في بذور الكتان لفرد الشعر أفضل كيراتين طبيعي يفرد شعرك من أي تمويجات أو تكسير

تودين الحصول على شعر ناعم كالحرير نحن نقول لك الحل الأمثل لفك تجاعيد الشعر وتموجاته، فهو يعد بمثابة كيراتين طبيعي يمنحك شعرا لامعا وناعما إليكم أهم مواصفات كنز رباني في بذور الكتان لفرد الشعر أفضل كيراتين طبيعي لفرد شعرك من أي تموجات أو تكسير، حيث إنه يعمل على معالجة الشعر بالكامل والتخلص من تأثير العوامل السلبية من الخارج على الشعر مثل الماء البحر أو الصبغات الكيميائية أو أجهزة تصفيف الشعر أو أشعة الشس وغيرهم من العوامل.

كنز رباني في بذور الكتان لفرد الشعر

المكونات:

ملعقتين كبيرتين من زيت بذور الكتان.

طريقة التحضير:

احضري حوالي ملعقتين كبيرتين من زيت بذور الكتان.

ثم قومي بوضعها في حمام ماء دافئ أو قومي بتسخين الزيت عن طريق وضعه في الميكرويف.

وبعدها قومي بتوزيع الزيت على فروة الرأس مع تدليك بصيلات الشعر جيدا.

ثم قومي بتغطية الشعر بمنشفة ساخنة أو قبعة الاستحمام.

اتركي الزيت على فروة الرأس لمدة نصف ساعة.

وبعد انتهاء المدة المحددة قومي بغسل الشعر بالشامبو المناسب لنوع شعرك ويفضل أن يكون الشامبو لا يحتوي على مادة الكبريتات.

وللحصول على أفضل النتائج يفضل تكرار هذا القناع ثلاث مرات في الأسبوع.

فوائد بذور الكتان للشعر

تعد بذور الكتان مصدرا هاما لفيتامين E الذي يحتاجه الشعر لاكتمال نموه بشكل صحي.

تعمل بذور الكتان على إعادة التوازن لدرجة حموضة فروة الرأس وكذلك توازن درجة الدهون الأمر الذي يمنحك شعر أكثر صحة بعد استخدامه.

يعالج التهابات فروة الرأس حيث أنه يعمل على تهدئة نشاط الغدد الدهنية.

يمنح الشعر رطوبة زائدة الامر الذي يجعله خيارا مثاليا لأصحاب الشعر الجاف.

يخلص فروة الرأس من القشرة.

يقلل من فرصة تساقط الشعر.

بذور الكتان لشعر الأطفال

يمكن استخدام بذور الكتان على فروة رأس الأطفال حيث تميز بأمانة وعدم وجود أي آثار جانبية له ولهذا يمكنك الحصول على شعر ناعم ومغذي بما يوفره بذر الكتان من مغذيات للشعر كذلك من الأفضل أن تقومي بإضافة بذور الكتان إلى طعام الطفل وذلك لإمداد الطفل بالتغذية اللازمة لصحته أو شعره ولكن يفضل استشارة الطبيب قبل الاقدام على اضافته إلى أغذية الطفل.