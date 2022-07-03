ملعقة من الشبة المطحونة لعمل مزيل عرق طبيعي بهذه الطريقة فعلاً هيزيل أي رائحة ودوامه 24 ساعة

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عمر شويل - جدة نظراً لمعاناة الكثير من الأشخاص بسبب مشكلة العرق المستمر خاصة في فصل الصيف، قام بعض خبراء التجميل بالإشارة إلى عدة مكونات طبيعية غير مضرة يمكن استخدامها للحصول على مزيل عرق ذو فاعلية كبيرة للقضاء على تلك المشكلة، كانت الشبة المطحونة على رأس تلك المكونات وأكثرهم أهمية وفاعلية، وتمتاز تلك الوصفة الطبيعية بكونها غير مكلفة ويمكن تحضيرها من خلال استخدام مكونات موجودة في كل منزل، كما أنها لا تؤذي البشرة أو الجلد. ملعقة من الشبة المطحونة لعمل مزيل عرق طبيعي (طريقة عمل مزيل عرق الشبة وبودرة التلك) أولاً: المكونات الرئيسية: عدد 2 ملعقة صغيرة من بودرة التلك.

عدد 2 ملعقة صغيرة من بودرة المسك.

قطعة صغيرة من الشبه. ثانياً: طريقة التحضير والاستخدام: توجد بعض الخطوات الأساسية التي يجب اتباعها عند تحضير تلك الوصفة، وهي كالآتي: الخطوة الأولى: في البداية يجب أن تقوم الفتاة بتكسير الشبة إلى قطع صغيرة، وبعد ذلك تقوم بطحنها حتى تتحول إلى بودرة.

الخطوة الثانية: ثم تقوم بوضع 10 ملاعق فقط من الشبه في وعاء ثم تضع عليهم كلا من بودرة المسك والتلك، ومزجهم جيداً.

الخطوة الثالثة: وأخيراً يجب حفظ تلك الخلطة في وعاء مغلق، واستخدامها من وقت لآخر بعد الاستحمام مباشرة. طريقة عمل مزيل عرق الشبة وماء الورد يمكن تحضير تلك الوصفة الطبيعية من خلال الآتي: أولاً: المكونات الرئيسية: ملعقة صغيرة من النشا.

عدد 2 ملعقة صغيرة من ماء الورد.

عدد 2 ملعقة صغيرة من الشبة المطحونة.

عدد 3 ملاعق صغيرة من المسك السائل.

كريم مرطب. ثانياً: طريقة التحضير والاستخدام: لإجراء تلك الوصفة بنجاح يجب اتباع الآتي: أولاً: يجب إحضار وعاء ونضع فيه كلا من ماء الورد والنشا ثم نخلطهم جيداً، وبعد ذلك يجب تصفية الخليط من خلال قطعة قماش أو ورق شاش.

ثانياً: وبعد ذلك يجب إضافة قليلاً من النشا على إلى المزيج بعد تصفيته ثم نضيفه إلى الكريم المرطب.

ثالثاً: ثم نضع المسك السائل إلى المزيج السابق مع التحريك بشكل جيد، ثم نحتفظ به في وعاء مغلق في الثلاجة، واستخدامه بشكل مستمر بعد الاستحمام.

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