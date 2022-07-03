نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار سحرية في الكنافة بالجبنة الموزريلا اصنعيها مثل السوريين بنفس المطة بتاعت الجبن طعمها لا يقاوم في المقال التالي

تعد الكنافة أفضل نوع من أنواع الحلويات التي يتميز بها شعوب البلاد العربية خاصة المصريين، فهي نوع لا يستطيع كثير من الأفراد التخلي عنه خاصة في أثناء شهر رمضان الكريم، وأشهرها هي الكنافة بالجبنة الموزريلا، ولذلك ترغب كل ربة منزل في معرفة مكوناتها وطريقة صنعها، ولذلك تتجه إلى مواقع التواصل الاجتماعي للاستفسار عن الطريقة الصحيحة لصنعها. أسرار سحرية في الكنافة بالجبنة الموزريلا (مكونات صنع الكنافة بالجبنة الموزريلا على طريقة السوريين) أولاً المكونات الأساسية: كوب واحد من الزبدة أو السمنة.

نصف كيلو كنافة أو أقل حسب الرغبة.

ربع كيلو فقط من الجبنة الموتزاريلا مبشورة أو مقطعة.

نصف كوب زيت.

ربع كوب سكر بودرة.

عدد 2 ملعقة قشطة أو زبدة للدهن.

مكسرات حسب الرغبة. ثانياً: مكونات الشربات: ملعقة واحدة فقط من عصير الليمون.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

عدد 2 كوب من السكر.

كوب واحد من الماء. طريقة عمل الكنافة بالجبنة الموزريلا أولاً: طريقة عمل الشربات: احضري إناء مناسب وضعي فيه كلا من الماء والسكر ثم ضعيه على النار حتى يصل إلى الغليان.

وبعد ذلك قومي بإضافة كلا من عصير الليمون والفانيليا وعسل الجلوكوز، واتركيه لمدة لا تزيد أو تقل عن 7 دقائق حتى يغلي.

وبعد الغليان قومي بإضافة ملعقة واحدة من السمنة واتركيه حتى يبرد بعيداً عن النار واحرصي على عدم تغطية الإناء. ثانياً: طريقة عمل الكنافة: قومي بتقطيع الكنافة إلى قطع صغيره، ثم أضيفي إليها السكر البودرة واخلطيهم سوياً.

في وعاء آخر قومي بتسييح الزبدة على النار بعد أن تضيفي إليها الزيت، ثم قومي بوضعهم على الكنافة وخلطهم جيداً.

وفي وعاء آخر قومي ببشر أو تقطيع الجبنة الموزريلا إلى شرائح صغيرة، ثم قومي بدهن الصينية بالزبدة حتى تضعي نصف كمية الكنافة.

ثم ضعي طبقة من الجبنة الموزريلا والمكسرات (عند الرغبة) وقليلا من السكر، وفي النهاية ضعي الطبقة الثانية من الكنافة.

ثم قومي بدهن وجه الكنافة بالزبدة أو القشطة، مع تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

واتركيها لمدة نصف ساعة ثم أشعلي الشواية عليها حتى تأخذ اللون الذهبي، ثم ضعي الشربات عليها. عمر شويل - جدة أسرار سحرية في الكنافة بالجبنة الموزريلا اصنعيها مثل السوريين بنفس المطة بتاعت الجبن طعمها لا يقاوم - ثقفني

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