خلطة فعالة لتطويل الشعر على الطريقة الهندية مكوناتها مطبخية حضري وصفتك بأقل التكاليف

عجز الشعر من المشاكل التي تواجه الكثير من الفتيات والسيدات وقد يرجع ذلك للعديد من الأسباب أهمها ضعف الجسم أو نقص الفيتامينات وكذلك ضعف الشعر وتلفه وإصابته بالتقصف وعدم تغذيته بشكل كامل وجفافه وهيشانه نتيجة عدم حصوله على الترطيب المتكامل لذلك عليك سيدتي أن تقومي بتجربة وصفة طبيعية تستطيعين من خلالها تغذية الشعر ومنحه العناصر الهامة من أجل تطويله مرة أخرى، ولذلك سنعرض لكي اليوم أفضل وصفة هندية مجربة لتطويل الشعر في أقل من شهر.

خلطة فعالة لتطويل الشعر على الطريقة الهندية

(وصفة تطويل الشعر الهندية)

المكونات:

مقدار بع كوب من وزيت الزيتون.

مقدار ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند.

منشقة من القماش القطني.

طريقة التحضير والاستخدام:

الخطوة الأولى: عليك بتنظيف الشعر جيدا في الخطوة الأولى من خلال غسيله بالماء والشامبو المناسب لنوع شعرك مع تجفيفه جيدا بالمنشفة.

الخطوة الثانية: بعد ذلك قومي بوضع الخليط من الزيوت (زيت جوز الهند – زيت الزيتون) واخلطيهم ثم وزعيهم جيدا على الشعر مع التدليك لمدة عشر دقائق.

الخطوة الثالثة: عليك ترك الخليط لمدة لا تقل عن ساعتين ثم بعد ذلك قومي يغسل الشعر بالماء والبلسم، ويفضل استخدام بلسم من مكونات طبيعي من أجل العناية بالشعر والتخلص من جفافه تماما.

الخطوة الرابعة: بعد تنظيف الشعر قومي باستخدام قطعة قماش من القطن لتجفيف الشعر جيدا وأحرصي على تصفيفه باستخدام مشط واسع الأسنان للحصول على شعر صحي.

ومن الجدير بالذكر أن من الهام استخدام مشط مصنوع من الخشب، حيث أن الأنواع الأخرى من البلاستيك تعمل على تساقط الشعر وإضعافه بشكل مضاعف.

فوائد الوصفة الهندية لتطويل الشعر

لا تقتصر فوائد الوصفة الهندية لتطويل الشعر والعناية بها على تزويد طول الشعر فقط بل لها الكثير من الفوائد الأخرة، والتي من أهمها: