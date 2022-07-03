نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم لبان الذكر للبشرة كولاجين طبيعي يرشحه الأطباء من نتيجته المذهلة علي البشرة هيفتح بشرتك 4 درجات في المقال التالي
تتساءل الكثير من الفتيات عن الوصفات الطبيعية المفيدة للبشرة حيث أن العناية بالبشرة وتفتيحها من الأمور التي تشغل تفكير الكثير من الفتيات، ويعد كريم لبان الذكر من أفضل أنواع الكريمات الطبيعية التي تساهم فى الحفاظ على البشرة وتجعلها بشرة جذابة، وفي هذا المقال سنتعرف علي كريم لبان الذكر للبشرة وكيفية تحضيره بشئ من التفصيل مع التعرف على أهم الفوائد التي يمنحها للبشرة لعلاجها من مشاكل الالتهابات والجفاف وخاصة في فصل الصيف.
كريم لبان الذكر للبشرة كولاجين طبيعي
المكونات:
- نصف كوب من زبدة الكاكاو.
- ربع كوب زيت جوز الهند.
- ملعقتين كبيرتان من الجوجوبا.
- ملعقتين من زيت اللوز الحلو.
- 40 قطرة من زيت اللبان القطري.
طريقة التحضير:
- أولا: في البداية نقوم بوضع زيت جوز الهند وزبدة الكاكو في حمام مائي ساخن حتي إتمام عملية الذوبان
- ثانيا: وبعد ذلك نضيف إليهم زيت اللوز وزيت الجوجوبا لنقوم بعد ذلك بوضع كل هذه المكونات في الثلاجة حتى تتم عملية التجميد.
- ثالثا: وبعد ذلك يتم تحويله مرة أخرى باستخدام مضرب كهربائي حتى نحصل على قوام متماسك.
- رابعا: وبعد ذلك يتم إضافة زيت لبان الذكر إلي هذه المكونات ونمزج المكونات بشكل جيد.
- خامسا: ثم يتم حفظه في زجاجة فارغة ونستخدم هذا الكريم صباحا ومساء من خلال دهن البشرة به.
فوائد زيت لبان الذكر للبشرة
هناك مجموعة من الفوائد يمكننا التعرف عليها لزيت اللبان الذكر لجميع أنواع البشرة من خلال الآتي:
- يعمل على تنقية البشرة من الفطريات والشوائب ويعمل على تقليل فرص ظهور حب الشباب.
- يعمل على مكافحة الإلتهابات ويعمل على تقليل الحكة واحمرار الوجه.
- يعالج الاكازيما والمشاكل الشائعة التي تصيب البشرة الملتهبة.
- يعمل على تخليص البشرة من البقع الداكنة الموجودة بها ويساعدنا على توحيد لون البشرة.
- يساعد في القضاء على التجاعيد الدقيقة ويعمل على شد ترهلات البشرة ويخلصها من الخطوط الدقيقة.
- يعمل علي وقاية البشرة من الإصابة بالرؤس السوداء التي تظهر في منطقة الأنف.
- كما يعمل على تنقية مسام البشرة من الإفرازات الدهنية والشوائب التي نتعرض لها عند الخروج.
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