مقشر للوجه بالقهوة لتفتيح البشرة وتنعيمها وتحفيز الكولاجين ووداعاً للتجاعيد والمسام الواسعة

تبحث الكثير من الفتيات عن مقشر للوجه بالقهوة لما له من فوائد كثيرة للبشرة، حيث تحتوي القهوة على مضادات الأكسدة التي تحمي من علامات التقدم بالسن وظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة، كما أن المقشر يعمل على ازالة الجلد الميت وتجديد خلايا البشرة مما يمنحها الحيوية والنضارة وتساعد على الترطيب والتفتيح أيضًا وإغلاق مسامات الوجه

مقشر للوجه بالقهوة

يمكن تحضير مقشر القهوة بكل سهولة من خلال بعض المواد الطبيعية التي تعطي البشرة الكثير من الفوائد ولا تسبب لها أي ضرر وذلك كالآتي:

المكونات

ثلاثة ملاعق كبيرة من القهوة.

اثنان ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة كبيرة واحدة من السكر ويفضل السكر البني وليس الأبيض.

رشة من البيكنج صودا.

طريقة التطبيق

في البداية يتم اختيار نوع الزيت الذي يتم استخدامه في الخليط، حيث أن لكل نوع بشرة زيت معين يتناسب معها.

يستخدم زيت الجوجوبا للبشرة الدهنية، وزيت اللوز الحلو للبشرة الجافة، وزيت بذور العنب للبشرة العادية.

يفضل معرفة نوع البشرة واختيار الزيت الذي يتناسب معها للحصول على نتائج جيدة.

يتم إحضار وعاء يتم وضع جميع المكونات فيه ويتم تقليبهم مع بعض جيدًا حتى ينتج مزيج متجانس.

يتم إحضار علبة بلاستيكية محكمة الغلق، يتم وضع الخليط فيها لكي يتم الاحتفاظ به لحين الاستخدام.

يفضل استخدام الخليط في الصباح لإغلاق المسام قبل التعرض إلى الأتربة أثناء الخروج خارج المنزل.

يتم وضع الخليط على البشرة وتدليكه بحركات دائرية لمدة خمس دقائق.

يترك الخليط على البشرة فترة لا تقل عن ساعة إلا ربع ومن الممكن أن تصل إلى ساعة كاملة.

يتم غسل الوجه بالماء الدافئ للتخلص من الخليط تمامًا، وبعدها يتم غسلها بالماء البارد لإغلاق المسام.

يفضل استخدام كريم مرطب بعد المقشر لكي يمنع إصابة البشرة بالالتهاب.

في نهاية مقال مقشر للوجه بالقهوة تعتبر القهوة من أكثر المواد الطبيعية المستخدمة في التقشير لأنها تترك للبشرة الكثير من الفوائد بدون إحداث أي ضرر بها، ويفضل استخدامها باستمرار للحصول على بشرة صافية ونقية وأكثر نضارة.