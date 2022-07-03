نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثومية بدون بيض لساندويتشات وأطباق مميزة على طريقة المطاعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد الثومية من أشهر الصلصات التي اشتهرت بها المطاعم، ويفضل الكثير تجربة الثومية بدون بيض لتميزها بمذاقها المختلف، حيث يمكنك استبدال مكون البيض بأكثر من مكون آخر يعزز نكهتها، لذلك من خلال مضمون مقال اليوم سوف نعرض تلك الطرق التي تضمن لك صلصة ثومية ذات طعم شهي وأفضل من المطاعم.

الثومية بدون بيض

تعد الثومية من أشهر أنواع المقبلات التي تخصصت بها سوريا، وبسبب طعمها انتشرت في جميع مطاعم الوطن العربي، لذلك إليكي أفضل الطرق لعمل الثومية الأكثر من رائعة.

الثومية بزيت الزيتون

تعد من الطرق المميزة للغاية والتي تخلو من البيض تمامًا، وتحضر كالآتي:

المكونات

عدد ٢ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

عدد ٢ ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

عدد ٢ ملعقة كبيرة من المايونيز.

مقدار نصف كوب من الزبادي.

مقدار عشر فصوص من الثوم.

مقدار١حبة بطاطس مسلوقة جيدًا.

القليل من الملح.

طريقة التحضير

ضع في المطحنة الكهربائية كلًا من البطاطس، والثوم وقومي بطحنها جيدًا.

ضيفي زيت الزيتون إليهم بالتدريج أثناء عملية الطحن، ثم ضيفي المايونيز والخل واستمري بالطحن.

ضعي الزبادي والملح والليمون إلى خليط الثومية وتقلب حتى تمتزج كافة المكونات، ثم ضعيهم في أطباق التقديم.

الثومية بدقيق الذرة

وهي أيضًا من الوصفات المميزة ذات طعم مختلف وسهلة التحضير، فهي تحضر كالآتي:

المكونات

عدد ١ كوب ماء.

عدد ١ كوب عصير.

عدد ٣ ملاعق دقيق الذرة.

عدد ١ ملعقة كبيرة بهارات الثوم.

حوالي ١٠ فصوص ثوم.

ملعقة من الملح.

عدد ٥ ملاعق من الزيت.

طريقة التحضير

ضعي في وعاء على النار مقدار دقيق الذرة والماء، واستمري بالتقليب حتى يتماسك الخليط، ثم يترك جانبًا ليبرد.

بعد ذلك ضعي في المطحنة مقدار الثوم، مع الليمون، والملح والثوم البودر، واطحنيهم مع إضافة الزيت تدريجيًا حتى يصبح خليط ناعم.

ضعي كلا الخليطين مع بعض وقلبيها، وسوف تصبح الثومية جاهزة.

في ختام مقال الثومية بدون بيض، قمنا بعرض طريقتين مختلفتان لعمل ثومية شهية بطعم رائع، عليكي بإختيار طريقة مما سبق وقومي بتحضيرها بنفس الخطوات السابق ذكرها، و استمتعي بأشهى طعم أنتِ وعائلتك.