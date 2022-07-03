نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العناية بالبشرة الدهنية في الصيف وتفتيحها والتخلص من الحبوب والبقع تماماً بروتين بسيط في المقال التالي

عمر شويل - جدة العناية بالبشرة الدهنية في الصيف يتسارع الفتيات ذوات البشرة الدهنية في فصل الصيف على طريقة لحماية بشرتهم من أشعة الشمس، والتي تتسبب في زيادة الغدد الدهنية والرؤوس السوداء، مما يجعل حب الشباب أسوأ من السابق، ومن خلال السطور الآتية سنقدم لكم العديد من الوصفات للعناية بالبشرة الدهنية.

العناية بالبشرة الدهنية في الصيف

يوجد العديد من الطرق التي يمكن تحضيرها في البيت لحماية بشرتنا وبدون أي تكاليف، ونذكر من هذه الطرق ما يأتي:

الليمون والعسل وصودا الخبز

يقوم الليمون بدوره في المساعدة على تفتيح البقع الداكنة، ويجعل البشرة أكثر نضارة، أما صودا الخبز فإنها تساعد أيضاً على تقشير البشرة، ويجعلها ناعمة، في حين أن العسل يساعد على تهدئة البشرة، ويحافظ على رطوبتها أيضاً، ويمكن تحضير هذه الوصفة واستخدامها بهذه الطريقة:

المكونات

ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقتان كبيرتان من صودا الخبز.

نص حبة من الليمون.

قطعة قماش نظيفة.

طريقة التحضير

تُخلط المكونات جيداً مع بعضها للحصول على العجينة.

تُنظف البشرة جيداً بالماء وتنشيفها، ثم يتم وضع الخليط.

تُدلك البشرة بحركات دائرية، ثُم تُترك حتى تجف.

تُنظف البشرة باستخدام قطعة من القماش منقوعة في الماء الفاتر لإزالة الخليط.

الكركم والزعفران

يساعد الكركم على تفتيح البشرة، وذلك لأنه يحتوي على خصائص مضادة للبكتريا، تساعد الزبادي أيضاً في إزالة البقع، ويمكن استخدامه بهذه الطريقة:

المكونات

ملعقة صغيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من دقيق الحمص.

رشة زعفران.

نص ملعقة صغيرة من الكركم.

طريقة التحضير

يُنقع الزعفران في الزبادي طوال الليل.

يُضاف الدقيق والكركم إلى المنقوع، ثم يُمزج جيداً.

يُوضع المزيج على البشرة، ويترك حتى يجف تماماً.

تُغسل البشرة بشكل جيد.

نصائح للعناية بالبشرة يومياً

يجب العناية بالبشرة الدهنية بشكل جيد، ولهذا يوجد العديد من الطرق منها:

غسل البشرة: يجب غسل البشرة في الصيف بشكل مستمر، لتقليل كمية الزيت الزائد الموجود على الجلد.

ترطيب البشرة: يُنصح العديد من الأطباء ذوي البشرة الدهنية، باستخدام المرطبات الخالية من الزيوت للمحافظة على رطوبة البشرة، وحمايتها.

تقشير البشرة: يُعد تقشر البشرة أفضل علاج للبشرة الدهنية، ويتم ذلك عن طريق مزج كمية قليلة من الملح مع الماء الدافئ.

نكون من خلال هذا المقال قد نقلنا لكم تقديم أفضل طرق للعناية بالبشرة الدهنية في فصل الصيف بمكونات من بيتك، وبأقل التكاليف الممكنة.