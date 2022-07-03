طريقة عمل الفشار المكرمل في البيت في حلة واحدة فقط  كل حبة فشار ستكون مغلفة بالكراميل زي المباع جاهز

يعتبر الفشار بجميع أطعمته من المأكولات المسلية التي يحبها الكبار والصغار في أي منزل، كما إنها لا تحمل أي أضرار للجسم ولا تتسبب في زيادة الوزن، ولذلك يمكن تنالوها أثناء حميتك الغذائية دون تواجد أي ضرر منها، ومن الجدير بالذكر أن تلك الوجبة اللذيذة يمكن تحضيرها بأكثر من نكهة على حسب رغبتك الخاصة مثل طعم الملح أو طعم الجبنة أو طعم السكر أو طعم الشوكولاتة، ولذلك سنقوم اليوم بعرض طريقة عمل الفشار المكرمل في البيت من خلال موقعنا.

طريقة عمل الفشار المكرمل في البيت

بإمكانك الآن تحضير لأطفالك الفشار المكرمل في البيت بتكلفة بسيطة دون الحاجة لشرائه من مصادر مجهول وغير مضمونة من المحلات أو شرائه معلب بمواد حافظة مضرة للأطفال، حيث إنه لن يحتاج منك وقت أو مجهود فقط تعرفي على طريقة تحضيره من خلال الآتي:

المكونات:

ربع كوب من ذرة الفشار.

مقدار ثلاثة ملاعق كبيرة من الزيت.

مقدار ربع كوب من الماء.

مقدار ملعقتان من السكر.

مقدار عشر حبات من توفي الكراميل.

طريقة تحضير فشار الكراميل

الخطوة الأولى: قومي بإحضار حلة مناسبة لكمية الفشار وقومي بوضع فيها الزيت وذرة الفشار وقلبيهم ثم غطي الحلة وضعيها على النار لمدة خمس دقائق فقط.

الخطوة الثانية: وأرقعيها بعد ذلك من على النار وقومي بوضع الفشار في طبق بلاستيك غويط وضعيه جانبا حتى يهدأ من السخونة.

الخطوة الثالثة: قومي بإحضار الحلة مرة أخرى وضعي فيه الماء والسكر وقومي بتقليب وتركيهم لمدة عشر دقائق على النار حتى يدخلوا في مرحلة الغليان.

الخطوة الرابعة: ثم قومي بعد ذلك في إضافة توفي الكراميل إلى الخليط على النار وقومي بتقليبهم حتى يذوب التوفي مع المكونات تماما.

الخطوة الخامسة: استمري في تقليب الخليط على النار حتى تحصلي على قوام يشبه الكريم، ومن بعد ذلك قومي برفع الحلة من على النار وتركيه قليلا حتى يهدأ.

الخطوة السادسة: وبعد أن يهدأ الخليط قومي بتوزيعه وإفراغه على كمية الفشار الموجودة لديك لتحصلي على فشار طازج بالكراميل بطعام ومذاق مميز ولا أروع.

ملحوظة: لابد أن تحرصي على تنظيف حلة الطهي مباشرة بعد الانتهاء من الوصفة، حيث أن الكراميل من الحلوى التي تلتصق بالأواني ويمكنك تذويبها من خلال وضع القليل من الماء الساخن فيها.