انبات الشعر بالبصل وتطويله وتكثيفه بشكل خرافي وطريقة طبيعية غير مكلفة

يعد نبات البصل من أكثر النباتات التي تدخل في عمل الكثير من الوجبات إلا أن بعض الأشخاص توصلوا إلى أنه من المواد الطبيعية التي تعطي للشعر الكثير من الفوائد، وقد ذكر البعض أن انبات الشعر بالبصل من أكثر الطرق الفعالة التي يمكنك تحضيرها في المنزل ببساطة، فمن خلال السطور القادمة سنعرض لك أفضل طريقة لاستخدامه للحصول على شعر كثيف في وقت بسيط

انبات الشعر بالبصل

يحتوي البصل على الكثير من الفيتامينات والمعادن التي لا غنى عنها في عملية إنبات الشعر، ومن أهم طرق إستخدامه ما يلي:

المكونات

عدد حبة واحدة متوسطة من البصل.

علبة كبيرة من الزبادي البلدي.

مبشرة بصل.

طريقة التحضير

في البداية نقوم بتقسيم البصل إلى نصفين.

ابشري النصف الأول واتركيه جانبًا، وضعي عليه الزبادي البلدي وقلبيها جيدًا.

قومي بفرك الجزء السليم في فروة رأسك جيدًا.

أما الجزء الثاني الذي كونتي منه الخليط قومي بوضعه على شعرك، وغلفي شعرك به حتى الجذور.

اتركي الخليط على شعرك لمدة ستين دقيقة.

اغسلي شعرك بماء دافئ، ثم اغسليه بالشامبو والبلسم.

كرري الاستخدام مرات عديدة من كل أسبوع وبعدها ادهني شعرك بزيت زيتون لتتخلصي من رائحة البصل تمامًا.

فوائد البصل للشعر

إليك عزيزتي أهم الفوائد التي يحصل عليها شعرك بعد استخدام البصل عليه فيما يلي:

يحتوي البصل على نسبة كبيرة من عنصر الكبريت اللازم لتنعيم الشعر.

به مواد تعمل كمضاد للبكتريا، حيث تمنع من تساقط الشعر.

احتواء البصل على مضادات الأكسدة جعلته قادر على منع تساقط الشعر، ومنع تغيرلونه للأبيض بفعل عوامل الشيخوخة.

يساعد في تقوية بصيلة الشعر وإنبات بطريقة صحية.

يمنع تكون القشر في فروة الرأس.

مساعد قوي في فرد الشعر وتنعيمه، وزيادة لمعانه.

يدخل في العديد من وصفات إنبات الشعر من الجذور.

في نهاية مقال انبات الشعر بالبصل فقد قدمنا لكم أسهل وصفة لذلك، كما عرضنا لكم أهم فوائد البصل للشعر، فكل ما يمكنك فعله هو القيام بتحضير الوصفة وأتباعها بطريقة سليمة حتى تساعدي شعرك في الحصول على أهم العناصر التي يحتاجها من أجل حمايته.