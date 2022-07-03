اقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن والمجعد سيجعل شعرك ناعم وحرير من أول استخدام 

مشكلة كبيرة وعناء يواجه جميع الفتيات الذين يمتلكن الشعر الخشن والمجعد عند تمشيطه، حيث يكون متشابك ولا يمكن فكه بسهولة، وهناك بعض أنواع الشعر التى تكون صعبة الفرد، وتستخدم الكثير من الفتيات كريمات وشامبوهات لفرد الشعر الخشن، ولكن الكثير من الأنواع لا تتمكن من فرد الشعر بسهولة وخاصة الشعر الغير انسيابي، وهناك بعض من الفتيات يلجأن إلى الذهاب إلى صالونات التجميل لفرد الشعر بالكيراتين والبروتين، ولكن تلك المكونات تحتوى على مواد ضارة على الشعر، تظهر بعد فترة على الشعر تسبب تساقطه وضعفه، كما إنها مكلفة، لذلك يبحث جميع الفتيات عن طريقة عمل كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن، لذا سوف نوضح لكم تلك الطرق خلال هذا المقال.

اقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن

الشعر الخشن يجعل شكل الفتاة غير جذاب، ويجعلها في حالة من الحرج أمام عائلتها وأصدقائها، لذلك تحاول استخدام المكواة أو السيشوار، ولكن هذه الأدوات تزيد من تلف الشعر، كما إنها مكونات لا تساعد على فرد الشعر بشكل دائم، ويمكن عمل كيراتين للشعر بمكونات طبيعية من خلال توفير المكونات التالية.

المكونات

ملعقة من النشا.

1 ملعقة من الخل.

بيضة.

كيس خميرة فورية.

طريقة التحضير

يساعد النشا والخميرة على ترطيب الشعر وفك التشابكات، كما يساعد الخل على تنظيف فروة الرأس من البكتيريا والبيضة تجعل الشعر ناعم الملمس مثل الكيراتين، ويمكن عمل الوصفة واستخدامها من خلال إتباع الخطوات التالية.

يتم غسل شعر الرأس بالماء جيداً وتجفيفه.

بعدها يتم خلط النشا والخل والبيضة والخميرة ونقلب جميع المكونات.

نحاول تقسيم الشعر وفرد الخليط عليه.

نغطي الشعر بعد توزيع الخليط عليه لمدة ساعة كاملة.

بعد مرور الوقت المحدد يتم غسل الشعر بالماء الفاتر.

وصفة الموز والبيض لفرد الشعر الخشن

موزة مهروسة.

بيضة كبيرة.

طريقة التحضير