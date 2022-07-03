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بالتزامن مع بدء فصل الصيف، وهبوب موجات الصيف الحارة ، تتعرض البشرة غالباً للاسمرار والجفاف، بما يكسبها مظهر باهت وغير صحي على الإطلاق، لذلك ظهرت الكثير من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، والتخلص من البقع الداكنة والتصبغات، لتظهر نقية وصافية، بما يمنح المرأة مزيداً من الأنوثة والجاذبية. اقوي وصفة لتفتيح البشرة 7 درجات المكونات حبة من البصل الأحمر. طريقة التحضير قومي بتقشير حبة البصل، وتقطعيها إلى شرائح صغيرة.

ضعي إحدى الشرائح على بشرتك، مع تدليكها بحركات دائرية لطيفة، ولكن تجنبي الاقتراب من منطقة حول العين (حيث تكون البشرة رقيقة وحساسة بتلك المنطقة).

اتركي الماسك على بشرتك لمدة ربع ساعة، ثم اشطفيها بالماء الفاتر والغسول (من أجل التخلص من رائحة البصل القوية). وصفة الزبادي والتوت الأزرق لتبيض البشرة نصف كوب من التوت الأزرق.

نصف كوب من الزبادي. طريقة التحضير في إناء مناسب الحجم، قومي بهرس حبات التوت باستخدام الشوكة أو إحدى أدوات هرس البطاطس، حتى يتحول التوت إلى عجينة سائلة نسبياً.

قومي بإضافة مقدار الزبادي إلى التوت، وقلبيهما جيداً، حتى تحصلي على خليط متماسك القوام.

بعد غسل بشرتك، قومي بفرد الماسك عليها، واتركيه لمدة ثلث ساعة أو حتى يجف تماماً.

اشطفي بشرتك بالماء الفاتر، ثم ضعي نوع كريم مرطب المناسب لنوع بشرتك.

من الأفضل أن تكرري تلك الوصفة مرتين كل أسبوع خلال شهر، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة.

يعمل التوت الأزرق على تبييض البشرة، من خلال احتوائه على فيتامينات ومضادات للأكسدة تعمل على التخلص من الشوارد الحرة، بما يعمل على تجديد خلايا البشرة، ومنحها الحيوية والنضارة المطلوبة. وصفة الليمون لتفتيح الاماكن الغامقة نصف ليمونة.

نصف كوب من الماء. طريقة التحضير قومي بعصر نصف الليمونة في وعاء صغير الحجم، ثم أضيفي مقدار الماء إليها.

قلبي الماء مع الليمون، حتى يمتزجا تماماً.

افردي الماسك على بشرتك، واتركيه لمدة ربع ساعة.

اشطفي بشرتك بالماء البارد.

لا تصلح تلك الوصفة لأصحاب البشرة الحساسة، منعاً لتحسسها وتهيجها بسبب الليمون. عمر شويل - جدة اقوي وصفة لتفتيح البشرة 7 درجات والتخلص من البقع والتصبغات وشك هينور من أول استعمال - ثقفني

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