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تسعى السيدات غالباً عن تطبيق أي وصفات أو تستخدم أي منتجات عناية بالشعر تعمل على تطويله وتكثيفه بشكل فعال، وخاصةً للعرائس التي تطمح للحصول على شعر طويل في أقصر مدة زمنية ممكنة قبل ليلة زفافها، وأثبتت العديد من التجارب والأبحاث فعالية أقراص الأسبرين في العمل على تطويل الشعر بشكل ملحوظ، وذلك بسبب احتوائه على مادة “الصفصاف” الحمضية، التي تساهم في تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، بما يعمل على تحفيز نمو الشعر، بما يؤدي بدوره إلى تطويله بشكل أسرع، وفيما يلي بعض الوصفات الطبيعية التي تعمل على تطويل الشعر باستخدام الأسبرين: قرص واحد لتطويل الشعر وانبات الفراغات المكونات أقراص من الأسبرين.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة من كربونات الصوديوم. طريقة التحضير قومي بإضافة أقراص الأسبرين إلى الماء الدافئ، وتذويبها في إناء مناسب الحجم.

ثم قومي بإضافة مقدار بيكربونات الصوديوم إلى خليط الأسبرين المخفف بالماء، ومزجها جيداً حتى تحصلي على خليط متجانس القوام.

اغسلي شعرك بالماء والشامبو جيداً حتى يكون نظيفاً مما يسهل امتصاص جميع مكونات الخليط.

قسمي شعرك إلى أجزاء متساوية، ثم افردي الخليط على كل أجزاء شعرك جيداً، ثم غطيه بالبونيه.

اتركي الماسك على شعرك لمدة ساعتين، ثم اشطفيه بالماء والقليل من الشامبو المناسب لنوع شعرك.

كرري تلك الوصفة من مرة إلى مرتين كل أسبوع، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة. وصفة الأسبرين والشامبو لتطويل الشعر وانبات الفراغات 3 أقراص من الأسبرين.

ملعقة واحدة أو اثنتان من الشامبو المناسب لشعرك (حسب طول وكثافة شعرك). طريقة التحضير قومي بطحن حبات الأسبرين جيداً، حتى تصبح بودرة.

أضيفي مطحون الأسبرين إلى ملعقتين من الشامبو في طبق صغير الحجم، واخلطيهما جيداً حتى يصبحا خليطاً واحداً.

ضعي الخليط على شعرك، ودلكيه بحركات لطيفة، ثم اتركيه لمدة 5 دقائق.

اشطفي شعرك بالماء الفاتر، ثم ضعي كمية مناسبة من البلسم على شعرك مع الابتعاد عن الجذور.

اتركي البلسم لمدة 10 دقائق، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

يعمل البلسم على ترطيب الشعر ومنع جفافه نتيجة استخدام الشامبو. عمر شويل - جدة قرص واحد لتطويل الشعر وانبات الفراغات بسرعة الصاروخ لحد كعب رجلك لن يتوقف شعرك عن النمو - ثقفني

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