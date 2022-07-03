سر مفعول الفازلين والملح لإزالة شعر الوجه والجسم نهائيا من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة

يبحث الفتيات بشكل يومي على محرك جوجل عن طرق التخلص من شعر الجسم الزائد الذي يسبب لهم الإحراج أثناء ارتداء الملابس الصيفية القصيرة، وخاصة أن وجود الشعر يزيد من تعرف الجسم وزيادة الحكة وظهور التهابات شديدة في البشرة، كما أن معظم الفتيات يحاولن تجنب استخدام أدوات الإزالة التقليدية التى تسبب سرعة نمو الشعر وزيادة الالتهابات وغمقان في بشرة الجسم، لذلك يبحثن عن طرق إزالة شعر الجسم بالفازلين والملح، حتى يصبح الجسم أبيض لامع ونظيف وخالي من الشعر الزائد، لذا سوف نوضح لكم طريقة عمل وصفة الفازلين والملح لإزالة شعر الجسم الزائد.

وصفة الفازلين والملح لإزالة شعر الوجه والجسم

تحلم جميع الفتيات بجسم أبيض ولامع وخالي من الشعر، بدون الشعور بآلام شديدة أو التهابات في البشرة، وتجنب استخدام أي أدوات متعبة، وتعتبر وصفة الفازلين والملح الأفضل إلى البشرة للتخلص من شعر الجسم الزائد بدون عناء، وتتمثل مكونات الوصفة في الآتي.

المكونات

ملعقتين من الفازلين.

ملعقة من الملح كبيرة.

2 ملعقة من الحليب.

طريقة التحضير

يساعد الملح على حرق بصيلات الشعر من الجذور وبالتالي يقلل من نموه، كما يساعد الحليب والفازلين على ترطيب بشرة الجسم، كما أن المكونات متوفرة في المنزل، وتتمثل طريقة الاستخدام في الآتي.

نضع الفازلين والملح والحليب في وعاء ونقلب جميع المكونات.

يتم غسل البشرة المراد إزالة الشعر منها.

بعدها يتم توزيع الخليط على البشرة بشكل سميك.

نترك الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك يتم شد الخليط من على البشرة بشكل معاكس.

تغسل البشرة بالماء وتكرر نفس الطريقة حتى

يتم التخلص من شعر الجسم الزائد.

وصفة النشا والفازلين لإزالة الشعر الزائد

ملعقة من الفازلين كبيرة.

1 ملعقة من النشا كبيرة.

ملح ملعقة صغيرة.

طريقة التحضير