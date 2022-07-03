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بالرغم من أن كريم ميبو يستخدم في الأساس في علاج آثار الحروق سواء الناتجة من تعرض الجلد المباشر للنار أو لأشعة الليزر أو للماء المغلي، إلا أنه يستخدم كماسك تفتيح فوري من خلال خلطه مع مسحوق النشا كماسك تفتيح فوري للبشرة، وفقاً لما أثبتته العديد من الأبحاث والتجارب، ويرجع السبب إلى أن كريم ميبو يحتوي على شمع العسل وزيت السمسم والصبار، والتي تعمل بدورها على تحفيز الجلد لإنتاج خلايا جديدة، إلى جانب فعاليتها في التخلص من البقع الداكنة وكل آثار الحبوب والندبات، بما يعمل على تفتيح البشرة في أقل وقت ممكن بشكل ملحوظ وخاصةً للمناطق الغامقة بالجسم. كريم ميبو والنشا لتفتيح البشرة 7 درجات المكونات ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقتان كبيرتان من كريم ميبو.

ملعقتان من جل الصبار.

ملعقتان من ماء الورد. طريقة التحضير قومي بخلط جميع المكونات السابقة معاً في وعاء مناسب الحجم، حتى تحصلي على خليط متجانس القوام.

افردي الماسك على أي منطقة تعاني من الاسمرار، واتركيه لمدة 30 دقيقة.

اغسلي بشرتك بالماء الفاتر.

احرصي على تطبيق تلك الوصفة من 3-4 مرات أسبوعياً، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة. وصفة كريم ميبو وزيت الزيتون لتفتيح البشرة ملعقتان من كريم ميبو.

ملعقتان من النشا.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من جل الصبار.

ملعقتان من ماء الورد. طريقة التحضير قومي بخلط كريم ميبو مع النشا في إناء واحد جيداً حتى يمتزجا تماماً.

ثم قومي بإضافة ماء الورد وجل الصبار إلى الخليط، مع التقليب المستمر حتى تخف سماكته قليلاً.

وأخيراً قومي بإضافة زيت الزيتون إلى باقي الخليط، وامزجيه جيداً.

بعد ذلك افردي الماسك على بشرتك جيداً بعد تنظيفها وغسلها جيداً بالماء والغسول الطبي المناسب لنوع بشرتك.

اتركيه لمدة ربع ساعة، ثم افركيه بحركات دائرية لطيفة على الأماكن المراد تفتيحها، ثم اشطفيها بالماء الفاتر.

كما أنه من الأفضل قيامك بتطبيق ماسك تقشير على المناطق الحساسة قبل تطبيق وصفات التفتيح من أجل التخلص من كل الخلايا الميتة والأوساخ التي قد تعيق امتصاص الجلد لمكونات ماسكات التفتيح. عمر شويل - جدة هتبقي ملكة جمال.. كريم ميبو والنشا لتفتيح البشرة 7 درجات وإزالة الجلد الميت والتجاعيد نهائيا من أول استعمال - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هتبقي ملكة جمال.. كريم ميبو والنشا لتفتيح البشرة 7 درجات وإزالة الجلد الميت والتجاعيد نهائيا من أول استعمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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